Raoul Fernández, Salvadorien qui a excellé dans les arts du spectacle français

Raoul Fernández a émigré du Salvador en 1980 pour étudier le théâtre en France. Aujourd’hui âgé de 65 ans, il est un célèbre costumier, acteur, scénographe, écrivain et polyglotte.

« Je voulais étudier, je voulais me perfectionner et je savais qu’en faisant du théâtre au Salvador, à cette époque, je mourrais de faim, c’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre mon rêve dans un autre pays », a déclaré Raoul Fernández, un Salvadorien qui, il y a 41 ans, a décidé de quitter l’Amérique centrale pour briller dans les arts du théâtre dans d’autres parties du monde.

Raoul a quitté le pays en 1980, exactement deux mois après le meurtre de Monseigneur cicatrice Arnulfo Romero. La tension qui a commencé à être vécue dans la patrie est devenue l’élément définitif pour que les citoyens d’El Salvador n’aient pas hésité à chercher une vie meilleure loin des frontières de leur patrie.

« Je voulais étudier le théâtre non pas pour les comédiens, mais ce que je voulais, c’était me préparer dans toutes les sections théoriques liées à l’histoire du théâtre et du costume. Alors quand j’ai décidé de partir, ma mère m’a dit : « Ecoute, si au bout de quelques mois tu ne te sens pas bien parce que tu ne connais personne, tu reviens vers moi », raconte Fernández, 65 ans, qui a commencé son théâtre. études à Paris Université VIII, en France.

Sa mère était Ana María Elizabeth, née à Santa Tecla, bien que ses origines soient Sonatecos. De plus, sa famille descend des frères des héros Manuel José Arce et du président Antonio Ezeta. Son père, Rosendo Fernández, était un capitaine de vaisseau péruvien venu au Salvador pour enseigner l’équitation et les mathématiques à l’école militaire.

L’acteur assure qu’à chaque fois qu’il monte sur scène, il se souvient d’où il vient et cela le rend fier d’être salvadorien. Photo : avec l’aimable autorisation de Raoul Fernandez

Déjà dans un pays européen, Fernández est tombé sur une publicité dans laquelle ils demandaient du matériel de couture pour concevoir les costumes des interprètes de l’Opéra du Palais Garnier, l’un des plus célèbres au monde. Là, elle s’est souvenue du talent qu’elle a hérité de sa mère, dédiée à la couture, donc, sans y penser, elle a décidé de proposer.

Le contrat lui permettrait de travailler pendant trois mois sur l’opéra et d’acquérir de l’expérience dans quelque chose qui l’a toujours passionnée : les costumes. Le test qu’elle a dû subir était de concevoir une robe identique à celle qui lui avait été fournie.

Il a assuré que le directeur de l’Opéra Rudolf Noureev lorsqu’il a vu la robe dessinée a dit : « c’est beau, beau, très beau, mais il y a un problème, ce qui est montré c’est qu’il faut le copier à l’identique de l’original, mais tu t’es amélioré ».

C’est à partir de ce moment que la vie artistique de Raoul commence à prendre forme, car il ne travaille pas pour l’opéra pendant non pas trois mois, mais 8 ans.

« Portrait de Raoul » au VI Festival Loja des Arts Vivants 2021 (Equateur). Photo : avec l’aimable autorisation de Raoul Fernandez

« Un jour, j’ai réalisé que j’avais fait tous les opéras de Paris, parce que j’avais fait des costumes, du maquillage, des perruques, des coiffures et des lissages », explique joyeusement le Salvadorien français.

Il a conçu et costumé la reconnaissance de l’opéra Séoul, Pékin, à Pékin ; à Covent Gardens, Londres ; à Amsterdam, Hambourg, entre autres.

Plus tard, il a eu l’honneur de créer des costumes pour des artistes de théâtre qui participeraient au festival d’Avignon, l’une des plus anciennes et des plus importantes manifestations des arts de la scène en France. Là, il a prouvé son talent d’acteur, dont la performance a stupéfié le réalisateur.

« J’ai donc commencé à travailler comme acteur et comme costumier. A cette époque, toutes les compagnies de théâtre, tous les cinéastes ont commencé à m’appeler pour que je puisse faire des films avec eux. J’ai eu l’occasion de faire deux films dont l’un était ‘Le front levé’ et l’autre ‘Marguerite chez Julien’.

Tout en consolidant sa carrière, Raoul est retourné dans son pays natal à plusieurs reprises pour rendre visite à ses parents, cependant, après la mort de tous les deux et un long tour du monde, il n’est plus revenu, mais jusqu’en 2021, 12 ans plus tard.

Son arrivée dans son pays natal devait donner des ateliers de théâtre et de costumes aux élèves de deuxième et troisième année de l’École nationale de théâtre. Des costumiers et des professeurs du Centre national des arts (Cenar) ont également participé à la classe.

Sa passion a commencé dans l’histoire du théâtre et en chemin, il a découvert qu’il avait le potentiel pour concevoir des costumes et devenir acteur. Photo : Avec l’aimable autorisation de Raoul Fernandez

Son séjour au Salvador sera bref, mais il en profite pour toujours, car il a réussi à rendre visite à sa famille, à se souvenir des moments qu’il a vécus dans son enfance dans le quartier de San Miguelito, à porter des roses sur la tombe de sa mère, située à le cimetière de la ville de Santa Tecla et, bien sûr, profiter de la pupusa, son excellent plat signature.

« Comment je vois le Salvador ? Ça a beaucoup changé, maintenant je sens que les gens se sentent plus calmes, avec une plus grande sécurité sur les routes, eh bien, des mesures de sécurité sont toujours prises et tout ça mais j’ai l’impression que les gens ont traversé une période de ce qui est mauvais, comme un cauchemar, car quand je suis arrivé il y a 12 ans, il y avait des tensions sur la route et quand je suis parti (1980), ne dites pas, c’était terrible. Tout le monde n’a pas cru tout le monde », a déclaré Fernández.

Le Salvadorien reviendra en France le 28 décembre, mais il espère revenir l’année prochaine à la conquête des tables nationales avec le monologue « Portrait de Raoul » écrit par l’acteur, metteur en scène et dramaturge français Philippe Minyana.

Le monologue raconte la vie de Raoul, un garçon latino-américain qui grandit avec une mère tailleur aux dons impressionnants, dont il a hérité un métier, et à travers la haute couture, apprend à voir et à rêver de la vie de Paris, une destination pour laquelle il est venu travailler comme couturier sur la scène du grand art et pouvoir faire ressortir sa propre identité.

« Portrait de Raoul » est l’homme qui ouvre les rideaux en Equateur au VI Loja Living Arts Festival (Fiavl 2021). De plus, il a atteint le stade des États-Unis, de la France, de la Colombie, du Venezuela, du Chili, entre autres.