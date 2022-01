Rakuten TV ajoute 5 nouvelles chaînes gratuites de la BBC

En Italie, en Espagne et en France, fournir des scénarios via BBC Drama nous donne du courage récit anglais BBC présente à travers des stars mondiales, des écrivains internationaux et des pièces primées comme Call the Midwife! et le réveil des morts.

bbc docteur qui

Cette chaîne proposera des épisodes si réussis série de science-fiction Doctor Who où nous pouvons voyager à travers le temps et l’espace dans les célèbres tardis pour résoudre des problèmes et combattre l’injustice à travers l’univers.

Voyage BBC

« En Allemagne, en Suisse et en Autriche, les fans contenu factuel ils pourront explorer une grande variété de séries de la BBC acclamées et primées via les chaînes BBC Travel, BBC History et BBC Food ».

Les équipes intrépides et primées de BBC Travel qui explorent les cultures et les pays du monde entier sont remarquables. Simon Reeve est chargé de présenter des programmes qui nous feront voyager dans l’océan Indien, en Australie ou en Grèce, entre autres.

Histoire de la BBC

Sur la chaîne BBC History, nous pouvons remonter le temps pour suivre les traces de nos ancêtres. Un voyage de l’histoire ancienne à la modernité.

Un documentaire qui découvrira les innombrables coins de la terre pose de grandes questions qui nous aideront à découvrir les histoires qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Une façon de voir comment le passé impacte aujourd’hui.

Nourriture de la BBC

Une chaîne pour tous amateur de cuisine qui peut être utilisé pour créer des recettes maison et plonger dans le monde merveilleux de la gastronomie entre les mains de chefs et de présentateurs comme Rick Stein, Nigella Lawson ou Nigel Slater.

Certains des programmes les plus importants qui nous feront découvrir la gastronomie du monde entier sont l’espagnol de Rick Stein, Nigella At My Table et Simple Soupers de Nigel Slater.

Toutes les chaînes seront disponible en Espagne, France, Italie, Allemagne, Autriche et Suisse gratuit sur l’application Rakuten TV sur les appareils Samsung, LG et Vestel Smart TV.