Raid policier à Calais, la lutte contre les migrants fait déborder le vase

La fermeture du camp a été ordonnée par le ministre de l’Intérieur sur décision de justice. Selon une organisation non gouvernementale française, l’évacuation du camp n’est qu’un retard par rapport à une véritable solution à long terme, écrit l’AFP.

Environ 300 policiers ont commencé à évacuer les migrants du hangar à six heures du matin et ont terminé avant midi. Selon les autorités, une trentaine d’enfants vivent également dans le camp, et la population de la ville de fortune a considérablement augmenté ces dernières semaines. La police a arrêté plusieurs personnes du camp, les soupçonnant d’être des passeurs.

« Cette occupation a causé de graves troubles à l’ordre public et à la paix publique, notamment pour 50 familles des environs », a expliqué la préfecture, citant également « un problème de santé publique croissant ».

La maire de Calais, Natacha Bouchartová, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, dans laquelle se situe le camp, ont également demandé mercredi l’annulation du camp. Les deux ont exprimé leur inquiétude que Calais ne redevienne pas « la jungle », car le camp fermé en 2016, qui abritait jusqu’à 9 000 migrants, a été surnommé.

Calais est une ville portuaire, l’un des points de départ les plus courants pour les voyages en Angleterre. Des camps de tentes temporaires dans et autour de Calais sont installés à plusieurs reprises, selon les autorités, il y a environ 700 migrants vivant dans la région qui tentent de se rendre au Royaume-Uni, selon les ONG, le nombre dépasse le millier.

Jusqu’à présent l’année dernière, les autorités françaises ont enregistré 9 500 tentatives, réussies et infructueuses, de traverser la Manche, soit quatre de plus qu’en 2019. Les sauveteurs ont assisté 55 migrants dans les eaux de la Manche pour la dernière fois aujourd’hui, a ajouté l’AFP.

