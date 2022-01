Rafaelle devient la première joueuse brésilienne à jouer pour Arsenal

La défenseure Rafaelle deviendra la première joueuse brésilienne à jouer pour l’équipe féminine d’Arsenal (Angleterre). Le défenseur de 30 ans, l’un des éléments les plus importants de l’équipe de Pia Sundhage, arrive chez les leaders de la Premier League, les Gunners, après la fin d’une relation de cinq ans avec Changchun Zhouye (Chine). L’année dernière, il a été prêté à Palmeiras et a été vice-champion national.

« Je suis vraiment excité. C’est incroyable de pouvoir jouer dans une ligue aussi forte et compétitive. Je cherche un club où je peux montrer mon football et mes compétences et être le centre du monde. C’est mon défi » , a déclaré Rafaelle au site officiel de son nouveau club, qui portera le maillot numéro 2.

Vois juste ce que ça veut dire @Rafaelleleone . – Arsenal féminin (@ArsenalWFC) 18 janvier 2022

Avant lui, 12 autres Brésiliens, tous des hommes, sont passés à l’Arsenal du siècle. Champion du monde pour l’équipe nationale en 2002, l’ancien milieu de terrain Gilberto Silva est le joueur du pays avec le plus de matchs pour les Gunners (245). L’équipe masculine compte actuellement deux athlètes d’origine brésilienne : le défenseur Gabriel Magalhães et l’attaquant Gabriel Martinelli. Le directeur technique, quant à lui, est l’ancien milieu de terrain Edu Gaspar, qui a représenté le club sur le terrain entre 2001 et 2005.

Le championnat britannique féminin se joue depuis la saison 1991/1992, avec Arsenal comme le plus grand vainqueur, avec 12 titres, le plus récemment en 2018/2019. Contrairement à l’équipe masculine, les féminines ont le goût de gagner la Ligue des champions 2006/2007. Dans cette édition, ils sont en quart de finale et affronteront Wolfsburg (Allemagne).

« C’est un plaisir d’accueillir Rafaelle. Expérience internationale, compétences techniques et leadership sont des qualités qui font de lui un collaborateur important. J’ai hâte de me mettre au travail et je suis sûr que les fans d’Arsenal ont hâte de le voir en action. »

On espère que Rafaelle sera appelée par Pia pour le Tournoi International de France, qui se jouera du 14 au 23 février dans la ville française de Caen. Le défenseur compte 33 matchs avec l’équipe nationale du Brésil, avec cinq buts marqués et un titre, la Copa América 2018. Avant Changchun et Palmeiras, il a joué pour le nord-américain Houston Dash et pour les équipes brésiliennes América-MG et São Francisco-BA.