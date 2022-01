Radio Havane Cuba | Les arrivées à Cuba des dons de santé mises en lumière en France

CubaCoop

Paris, 17 janvier (RHC) L’Association Cubaine Coopération France (CubaCoop) a souligné l’arrivée sur l’île de deux conteneurs contenant des dons pour le secteur de la santé, qui ont été envoyés par son Comité dans la ville du nord-ouest des Côtes d’Armor.

Plus de 200 matelas, 72 lits d’hôpitaux, une vingtaine de fauteuils roulants et d’autres équipements et fournitures médicales ont été inclus dans l’envoi, d’une valeur estimée à environ 25 000 euros.

Le conteneur est arrivé la semaine dernière dans un port situé dans la zone spéciale de développement de Mariel, à destination de la Direction provinciale de la santé de La Havane.

Le comité CubaCoop Armor a livré plusieurs cargaisons maritimes ces dernières années pour soutenir les systèmes de santé dans les provinces de la nation des Caraïbes, y compris la centrale électrique de Cienfuegos.

Concernant les nouvelles expéditions, l’association a affirmé à Prensa Latina par l’intermédiaire de son président, Víctor Fernández, la plus grande solidarité et assistance aux Antilles, face à l’impact du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis.

À cet égard, il a annoncé que cette année CubaCoop poursuivra la mise en œuvre de projets coopératifs décentralisés basés sur le développement socio-économique de l’île.

L’organisation créée en 1995 a suscité des dizaines d’initiatives au cours des 25 dernières années dans des secteurs tels que l’eau, l’assainissement, les énergies renouvelables, la culture, les sports, la santé et la sécurité alimentaire, qui ont tous fait l’objet d’un siège imposé par Washington. (Fontaine d’eau:PL)