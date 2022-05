Rachetez-vous pour la liberté. Après la révolution des esclaves, Haïti a payé la France pendant 64 ans

Jl’un des pires tremblements de terre à avoir jamais frappé l’humanité. L’épidémie de choléra a été accidentellement provoquée par l’armée des casques bleus de l’ONU. Une série de tornades et de typhons destructeurs. Les gangs se sont intensifiés jusqu’à ce qu’ils tuent le président et prennent le contrôle de la majeure partie de la capitale. La liste des catastrophes qui ont frappé Haïti dans les Caraïbes ces dernières années décrit le destin d’un traducteur qualifié qui m’a autrefois aidé dans ce pays. Il ne trouvera du travail que lorsqu’une autre crise surviendra et que d’autres organisations humanitaires étrangères arriveront. Une fois leur projet terminé, ils n’ont pas de revenus stables – car l’économie normale d’un pays pris dans une crise permanente ne fonctionne pas.

Peu de pays ont connu des destins aussi tragiques, notamment en raison du contraste entre le présent désespéré et les grands débuts. Haïti en 1804 a émergé de la seule révolution réussie entre les esclaves noirs et les dirigeants blancs (français). C’est pourquoi ce travail de journal m’a rendu comme ça Le New York Timesqui a publié la semaine dernière une excellente enquête historique en plusieurs parties.

