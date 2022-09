Qu’ont appris nos forces pro-Kremlin à Moscou ? Mentir délibérément de manière si flagrante qu’il laisse les autres à bout de souffle

Si quelqu’un pense que Miloš Zeman, Andrej Babi, Tomio Okamura, Lubomír Volného, ​​​​Zuzana Majerová et d’autres personnalités importantes ne sont pas sérieux, il a probablement raison. Sans aucun doute, il y aura une forte proportion d’individus dans les corps politiques qui ne sont pas très intelligents, ou pas du tout. Ensuite, il y a des gens qui sont capables de penser, mais seulement à quelque chose. Miloš Zeman est un cas particulier, cela signifie beaucoup, s’il le pense. Ceux qui l’ont cru, l’affaire était assez peu profonde. Le public saute dans le train des souris talentueuses.

Certains de ces chefs et chefs tribaux n’étaient que des figurants, certains avaient réussi à réussir. Ils répètent le non-sens, mais avec beaucoup de persévérance, et finalement quelqu’un saute par-dessus. Nous pouvons rire des lettres ridicules écrites en mauvais tchèque par un avocat nigérian qui aurait promis de transférer un mystérieux héritage d’un million de dollars sur nos comptes. Mais s’il n’y a pas de résultat, l’auteur ne le fera pas. Bombarder avec la quantité, c’est la voie à suivre. Quand vous avez beaucoup d’argent et de gens pour le faire, cela rapporte.

Continuer à lire

La liberté exige des médias indépendants. Soutenez-nous et devenons plus forts ensemble

Lire l’article «

Zeman et Babi sont toujours des maîtres. Ils sont capables de supporter des mensonges même après avoir été exposés. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pas. Ils pourraient apprendre à bien se débrouiller dans la Russie de Poutine. Cela ne veut pas dire qu’eux-mêmes ou les membres de leur famille sont allés dans un centre de formation là-bas. Donald Trump, le maître menteur (en termes de quantité), n’y va pas non plus pour prendre des notes dans l’interprétation d’un conférencier de Moscou. Mais le chef de sa campagne électorale, Paul Manafort, s’est entraîné avec diligence pour servir le politicien pro-Moscou Viktor Ianoukovitch en Ukraine.

Pour certains, un exemple de la façon dont c’est fait suffira. Quelque chose semble être inconscient. Il a toujours été vrai qu’un front coquin vaut mieux qu’une page bâclée.

Les mensonges publics ont un autre effet. Il ne s’agit pas de convaincre les autres, même impossible par son absurdité, mais d’humilier les autres.

Sergey Sullenny, politologue et journaliste d’origine russe, sur twitter expliqué comment cela fonctionne: « La Russie annonce une nouvelle fermeture du gazoduc NordStream. La raison officielle est une blague, tant de gens demandent : pourquoi les Russes mentent-ils si stupidement ? Eh bien, en Russie, c’est un signe de pouvoir de mentir si imprudemment que tout le monde peut le voir – mais il ne peut rien faire parce que vous êtes le patron.

Continuer à lire

Achetez le FORUM spécial et faites-en don à une collection pour l’armée ukrainienne. Aidez nous

Lire l’article «

Les mensonges évidents et démonstratifs que votre adversaire doit accepter l’humilient, et les insultes font aussi partie de la hiérarchie des constructions à la russe. Vous souvenez-vous à quel point Poutine aimait être en retard aux réunions ? Il est allé à la réunion avec les chefs de l’Union européenne jusqu’à 4-5 heures de retard.

Cela a été fait pour humilier l’Occident. Et l’Occident joue à ce jeu. Une sage décision est d’annuler le rendez-vous après 15 minutes d’attente (délai raisonnable). Mais les électeurs allemands ou français n’accepteront pas cela comme une décision intelligente de leurs dirigeants, pensant qu’un dirigeant doit accepter l’humiliation, l’avaler, pour obtenir une bonne affaire. Qu’il ne s’agit pas des émotions de Merkel ou de Macron, mais des acquis du pays. Eh bien, c’est faux. Du point de vue de la Russie, un ennemi déshonoré ne mérite aucune approbation. Les contrats avec eux ne coûtent rien. Nous le voyons même maintenant.

Considérons comment, par exemple, Andrej Babi utilise des malédictions primitives, qui n’ont (presque) rien en commun. Il accuse les autres d’être coupables d’avoir tué des gens (Miroslav Kalousek), d’avoir léché des chercheurs d’or (Marian Jurečka). Tomio Okamura attaque brutalement Markéta Pekarová dans un discours (qu’elle est sans enfant et ne sait rien des bébés). Les porcs doivent garder le silence sur la mort des gens et choisir de ne pas mentionner les chercheurs d’or. Tomio Okamura n’a pas non plus beaucoup contribué au baby-boom. Miloš Zeman a jeté les bases de l’obscénité. Il dissimule subtilement son emportement en disant qu’il a entendu ceci ou cela à propos de quelqu’un. Accuser, insulter, répéter encore et encore.

Continuer à lire

Il y a des nouvelles ! Achetez le nouveau livre de Jan Jandourek, un guide pour trouver la certitude

Lire l’article «

Tous les appels à « l’implantation » politique finissent par se heurter à un obstacle insurmontable, à savoir que certaines personnes favorisent un tel comportement. Seuls, parce qu’ils n’étaient rien, ils n’avaient aucune chance d’offenser qui que ce soit. Mais zéro est content quand quelqu’un le fait pour lui.

Collecter beaucoup de zéros et se tenir comme un bon nombre devant eux est une méthode éprouvée pour gagner en force. Collectionnez beaucoup de moutons et rendez-les heureux en n’étant pas un mouton. Gâtez les foules avec des idées de défense amusantes. Qu’en est-il du fait qu’après chaque défense tchèque, les choses sont bien pires qu’avant. Ces gens ne le savent plus parce qu’ils ne font pas attention à l’école, et ils s’en fichent de toute façon. Ceci est efficace lorsque vous combinez la colère révolutionnaire avec la compassion. « Personne ne vous comprend, personne ne vous défend, tout le monde tousse après vous, ils donnent à l’Ukraine, mais notre peuple… nous voulons la paix. »

Aujourd’hui, Klement Gottwald pourrait dire : « Savez-vous ce que nous allons étudier à Moscou ? Mentez pour que tout le monde reste bouche bée, ils ne pourront pas parler. Alors seulement, nous parlerons.