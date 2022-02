Quittez l’Ukraine, recommande le ministère des Affaires étrangères aux Tchèques

Suite à la réunion d’aujourd’hui du groupe de travail chargé d’évaluer la situation sécuritaire en Europe de l’Est, le ministère des Affaires étrangères a mis en garde contre les déplacements sur le territoire de l’Ukraine et de la Biélorussie. Il est conseillé aux gens d’envisager de quitter ces pays. Les membres de la famille du personnel de l’ambassade quitteront l’Ukraine.

« Nous demandons aux citoyens qui restent en Ukraine, en Biélorussie et en Russie de s’enregistrer dans le système Drozd », a déclaré le ministère.

L’ambassade à Kiev continuera de fonctionner, ne laissant que les membres de la famille des travailleurs placés. « Si la situation sécuritaire s’aggrave davantage, nous prendrons des mesures supplémentaires », a ajouté le ministère dans un communiqué de presse.

Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) a déclaré aux journalistes lors du briefing extraordinaire que le gouvernement s’occuperait de la situation sécuritaire. « Nous nous y consacrons de manière très intensive, nous en discuterons dans les prochaines heures et lundi lors de la prochaine réunion du gouvernement. Nous adapterons notre programme à la situation la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Selon lui, les Tchèques sont prêts à affronter tous les scénarios possibles qui pourraient se produire. Entre autres choses, la possibilité d’augmenter les vagues de migration en provenance d’Ukraine. « Il vaut mieux anticiper un pire scénario et préparer un plan pour celui-ci que d’être surpris sur le moment », a-t-il ajouté. Il a également déclaré que la République tchèque n’avait pas paniqué et n’était pas du genre à dire haut et fort que le conflit allait bientôt se terminer.

« Nous n’avons aucune preuve que ce soit une question d’heures, de jours, mais la prudence et la protection de notre ambassade et des personnes qui y travaillent doivent être une priorité pour nous en ce moment », a-t-il déclaré, notant que la République tchèque en était une. des pays avec la Russie. L’agression du passé a sa propre expérience et croit donc en une solution diplomatique à la situation actuelle.

« La Russie ne peut pas imposer à l’Ukraine ses idées sur un monde avec lequel elle devrait ou ne devrait pas parler et avec qui elle devrait et ne devrait pas entrer dans un partenariat stratégique. Nous espérons que les armes crépiteront maintenant, mais il n’y aura pas d’agression. » .

Ceci est une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères. « Les menaces d’utiliser la force pour atteindre n’importe quel objectif du Kremlin sont inacceptables pour la République tchèque en tant que membre de l’UE et de l’OTAN. Nous espérons toujours le succès des négociations diplomatiques, mais en même temps, ensemble au sein de l’UE et avec les alliés à l’OTAN, nous nous préparons au pire des cas », a souligné le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsk (Pirates).