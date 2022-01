Quirinal, le message des évêques à Berlusconi est clair : écartez-vous

Une semaine après un rassemblement solennel des grands électeurs pour la présidence de la République, l’Église et le Vatican ont échoué La candidature de Berlusconi. C’est plus qu’un veto, qui d’autre part n’est pas dans le style papal actuel. Ceci est une déclaration de absence.

Cette Fini il avait rapporté des lettres de catholiques dégoûtés, qui ont été publiées dans les journaux des évêques. La nomination a été considérée comme une « offense impardonnable pour tous les Italiens sérieux, quelle que soit leur façon d’y penser et de choisir », a écrit un lecteur lombard. Futur.

Cependant, ce qui est le plus important, c’est la position prise par le réalisateur Marco Tarquinio. Éditeur en chef Futur il ne traite pas les lettres critiques seulement comme des conduits, mais les porte dans toutes leurs significations morales et politiques. « La voix du peuple, la voix de Dieu, disait-il », a souligné. Le moment choisi est le moment de diffusion maximale du journal : la semaine. Le langage utilisé est précis et direct.

Tarquinio met en évidence « l’étendue et le chœur inquiétants de la réflexion du lecteur » et le définit « Très éloquent ». Les dangers menacent, a-t-il expliqué, des résultats négatifs causés par le jeu politique, les faiblesses et les hypothèses des protagonistes de l’arène politique. Une issue « produite et subie par une majorité institutionnelle incapable de s’exprimer ». Tarquin a ajouté que « Ce serait la limite si… Knight trouvera son but, et seulement le sien, le but de la vengeance pour un mélange d’adresse, de méchanceté et d’inertie… ».

Ici, chaque mot est considéré et voulu : les options de Berlusconi sont dommage pour l’Italie et son ascension au Quirinal serait à son avantage et uniquement pour lui.

Il est clair que Tarquinius, dans une position aussi formidable et politiquement pertinente, savait qu’il pouvait compter sur l’approbation du cardinal. bassetti, président de la CEI, et sur une évaluation homogène par le pape.

À cet égard, le Vatican n’exclut pas l’hypothèse de Berlusconi en tant que président d’aller dans le même sens que l’administration sage-femme, qui en coulisse ne soutient en rien la tentative d’escalade d’un personnage visuellement écarté à l’époque par le sourire moqueur du président français Sarkozy et Chancelier Merkel. Les grandes économies européennes, en revanche, ne sont pas du tout convaincues par une telle perspective.

Si, en saison président de la CEI Ruini, Berlusconi pourrait encore représenter les cartes à jouer pour bloquer une série de lois – de l’insémination artificielle à la légalisation des couples non mariés – aujourd’hui, il n’y a aucune raison de l’ignorer.

En revanche, CEI etFutur ils n’oublient pas chasse aux médias impitoyable, déclenchée à ce moment par un journal – avec la pleine conscience de Berlusconi – contre celui qui était alors directeur du journal des évêques, Dino Boff, lorsque le diocèse italien se détache de Cavaliere à cause de son comportement intolérable dans les sphères institutionnelles et personnelles.

Par conséquent, le Vatican exhorte à prendre des contre-mesures, ce qui est également motivé par les craintes que la présidence de Berlusconi puisse affecter la crédibilité internationale de l’Italie en ce moment difficile de reprise économique, de lutte contre la pandémie et d’efforts (pour l’instant avec de très mauvais résultats) pour la surmonter. inégalités sociales croissantes. Il faut tout sauf Déclin italien sur la scène internationale. réalisateur Futur il a dit avoir entendu des échos « d’anciens jugements et préjugés honteux et insupportables qui circulent à nouveau sur l’Italie et l’Italie ».

Le conseil hiérarchique ecclésiastique catholique est dégager: Berlusconi « fait un pas de côté » et aide à dissoudre le « sage » fil d’inquiétude qui s’est créé. Ressemble à une invitation à Gianni Letta aller de l’avant avec la décision.

Sur la page politiqueFutur. L’avertissement a également évoqué les ambitions politiques de Salvini et Meloni à l’avenir. L’histoire du Quirinal, mise en évidence, est tester leurs compétences en leadership : poussé Berlusconi à prendre sa retraite faute de chiffres la semaine prochaine. Sinon, ils risquent de s’impliquer dans une défaite complète.

Proposez donc un journal au titre très figuratif, Futur.