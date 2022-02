Qui va gagner l’élection présidentielle en France ? Nouvelle ENQUÊTE

A moins de cent jours du premier tour des élections présidentielles en France le 10 avril, le président sortant Emmanuel Macron est en tête du sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI, de 27 %. Support.

La républicaine Valérie Pécresse ou la dirigeante de l’Unité nationale Marine Le Pen accéderont au second tour, selon les sondages d’opinion.

Selon le sondage publié jeudi dans le quotidien « Le Figaro », les électeurs voteront pour Macron, bien que le président n’ait pas annoncé officiellement sa candidature. Macron a moins de 10 points. avantage sur deux principales rivales, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, pour lesquelles elles ont exprimé leur volonté de voter à 16 % chacune. sélecteur.

Eric Zemmour, chroniqueur et leader du nouveau mouvement « Reconquista », est arrivé quatrième avec 13,5% des voix.

Dans tous les scénarios envisagés, l’actuel président est aussi le vainqueur du second tour. Au second tour contre Le Pen, Macron a obtenu 59% dans le sondage. voix. Dans le cas du second tour à Pécresse, 55 % des Macron voulaient voter. répondants.

En seconde période avec Zemmour, Macron gagnera jusqu’à 63 %. voix.

Le sondage a été réalisé sur un échantillon représentatif de 1.332 électeurs entre le 3 et le 5 janvier, en amont de l’interview de Macron au Parien, dans laquelle le chef de l’Etat décrivait les non-vaccinés contre le coronavirus comme des personnes qui n’étaient pas des citoyens qu’il voulait « décevoir ». .

