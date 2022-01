Qui est le nouveau président du Parlement européen, Robert Metsol ?

Il y a dix-huit ans, la Pologne et Malte, ainsi que huit autres pays européens ont rejoint l’UE. Roberta Metsola, aujourd’hui âgée de 43 ans et mère de quatre fils, étudie au Collège d’Europe à Bruges. I – au Collège d’Europe à Natolin. Comme me l’a dit aujourd’hui la professeure Katarzyna Pisarska de l’École d’économie de Varsovie, une amie de l’étude à Bruges du nouveau président du Parlement européen, Roberta était l’une des rares étudiantes maltaises du Collège et depuis lors « c’est une européenne convaincue « . Pisarska a déclaré que Metsola symbolisait une nouvelle génération de femmes et d’Européens responsables d’une Europe partagée. Avec un groupe d’autres étudiants, ils se préparent pour un événement majeur dans le « nouvel État membre » à Bruges avec le maire de Bruges. J’ai assisté à une conférence étudiante à Dublin. L’Europe s’ouvre.

Qui est le nouveau président du Parlement européen ?

Roberta Metsola est membre du Parlement européen depuis 2009. Dans un discours qui a suivi choix il a souligné que « nous sommes la génération Erasmus, la dernière génération de Wałęsa et Havel ». Il s’est fait un vrai cadeau d’anniversaire, a déclaré l’un des législateurs de son groupe politique, le PPE. – C’est un député très travailleur et un excellent négociateur. Il a d’abord convaincu le PPE, puis les autres partis – a-t-il ajouté, affirmant dans le même temps que ce n’était pas un hasard si Metsola était devenu président.

En 2009, Jerzy Buzek est devenu président du Parlement européen et il a brisé la glace entre « l’ancienne » et la « nouvelle » Europe. Aujourd’hui Metsola a dit, « ma génération ne voit pas l’ancienne et la nouvelle Europe » et Guy Verhofstadt a ajouté – dans une interview exclusive pour Onet – qu’aujourd’hui « il n’y a plus d’ancienne et de nouvelle Europe ». Verhofstadt était Premier ministre de Belgique en 2004, lorsque Metsola à Bruges, en Belgique, a célébré l’adhésion à l’Union européenne de son pays et de neuf autres, dont la Pologne.

Mais la fête sera courte. Metsola a annoncé que « demain est trop tard » pour bon nombre des réformes nécessaires. La présidence française du Conseil de l’UE – discours du président Macron à Strasbourg mercredi – a un programme ambitieux, notamment la réglementation des marchés et des services numériques afin que les géants de l’internet respectent les règles. Il y a beaucoup plus dans l’assiette européenne – de la lutte contre la pandémie et la reconstruction qui l’a suivi, en passant par la transformation climatique et numérique, jusqu’au développement de nouvelles technologies, telles que la technologie spatiale.

Une conférence sur l’avenir de l’Europe est en cours, où le nouveau président attend des propositions concrètes. Déjà en fin de semaine, le groupe de travail de la conférence s’est réuni à Strasbourg pour faire le point sur les récents événements de l’assemblée citoyenne, y compris ce qui s’est passé à Varsovie.

L’homme politique de centre droit, qui est le plus jeune président du Parlement de son histoire, n’est pas sans controverse. Ses opinions sur l’avortement sont impopulaires auprès des politiciens de gauche. Il a convaincu les sociaux-démocrates et les libéraux en arguant qu’il laissait ses vues au placard et que les seules positions qu’il défendrait publiquement seraient celles adoptées par le Parlement.

Droit et justice « chucha na cold »

Nous verrons si cela se produit vraiment. Deux politiciens de Law and Justice ont confirmé avoir voté pour Metsola. Il a été annoncé précédemment que Kosma Złotowski sera également candidatmais sa candidature fut retirée avant huit heures du matin. C’est le résultat de la prudence exercée par les politiciens actuels du PiS. En 2019, Law and Justice a perdu le vote sur l’image pour la vice-présidence – Zdzisław Krasnodębski a perdu. Et l’ancien Premier ministre Szydło a perdu deux fois le vote pour la présidence de la commission parlementaire.

Aujourd’hui, le PiS n’a non seulement pas nommé de candidat à la présidence, mais il n’y avait pas non plus de candidat à la vice-présidence. L’un des députés du PiS a admis qu’il était « gonflé » en défendant la position du trésorier Karol Karski. C’est le seul vote réussi en 2019 que Karski a été élu à ce poste.

Cependant, un député anonyme du PPE a reconnu qu’il existe encore des « garanties sanitaires » des trois plus grands groupes – le PPE, les sociaux-démocrates et le centriste de Renew Europe (Pologne 2050 par Szymon Hołownia a récemment rejoint cette faction) – contre l’extrême droite politiciens et PI. Le discours d’automne du Premier ministre Morawiecki devant le Parlement européen n’a pas amélioré la situation. – En fait, Morawiecki a aggravé la situation – il a eu une chance de gagner du soutien et il a même frappé un centre européen – Explique.

Roberta Metsola est devenue présidente du Parlement européen, originaire du plus petit pays de l’UE, remportant 458 voix au premier tour. – Nous comprenons que l’égalité des chances ne signifie pas que nous serons tous égaux. Nous célébrons les différences en Europe parce que nous savons qu’elles nous rendent plus forts – a-t-il déclaré après les élections.

Piotr Maciej Kaczyński – expert B. Geremek, membre de l’équipe d’experts Team Europe