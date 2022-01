Qui a voté pour qui aux The Best 2021 Awards ? Curiosité vocale

Nous connaissons déjà le gagnant du prix The Best 2021. L’homme est allé à Robert Lewandowski, dans l’une des grandes surprises d’aujourd’hui. Les joueurs du Bayern ont battu Mohamed Salah et Lionel Messi, les nouveaux vainqueurs du Ballon d’Or.

Par ailleurs, FIFA a publié les résultats du vote, qui comprend 25% de participation de capitaines d’équipes nationales, 25% d’entraîneurs, 25% de journalistes et 25% de supporters. Qui a voté pour qui aux prix ? Nous vous disons ici qui choisissent les meilleurs capitaines et entraîneurs du football mondial.

La voix des capitaines

Léo Messi, resté sans trophée, a choisi ses deux coéquipiers du PSG, Neymar et Kylian Mbappé… et Karim Benzema. Le footballeur du Real Madrid a été le troisième joueur du vote argentin à ne pas voter pour Lewandowski après avoir demandé le Ballon d’Or pour la Pologne.

Lewandowski, pour sa part, a choisi Leo Messi à la deuxième place. Jorginho était son premier choix et Cristiano Ronaldo son dernier.

D’autre part, Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a choisi Lewandowski, Kanté et Jorginho.

Dans le cas de l’Espagne, Sergio Busquets Il avait d’abord choisi Messi, puis Lewandowski et Haaland.

Le capitaine autrichien David Alaba a choisi Lewandowski en premier, puis Benzema et Jorginho en dernier.

Dans le cas de la Croatie, Luka Modric Il a d’abord choisi Karim Benzema, puis Jorginho et enfin Lewandowski.

D’autre part, le capitaine de la France, Hugo Lloris, choisissant ses coéquipiers : Benzema en tête suivi de Mbappe et Kanté.

Harry Kane, capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre, a choisi Lewandowski, Messi et Kanté, tandis que Manuel Neuer, dans le cas de l’Allemagne, il a choisi Lewandowski, Salah et Kanté.

Giorgio Chiellini, d’Italie, a choisi son coéquipier, Jorginho, en premier, suivi de Lewandowski et Kanté.

Sur Thiago Silva, le capitaine du Brésil, a choisi Lewandowski, Jorginho et son coéquipier Neymar.

Électeurs

Entraîneur espagnol Luis Enrique, a été clair à ce sujet et a voté pour Messi, Lewandowski et Jorginho.

Roberto Mancini, l’entraîneur des champions d’Eurocopa Italia, a choisi Jorginho, Lewandowski et Mbappé.

Entraîneur de l’Angleterre Gareth Southgate, favorisé par Jorginho, De Bruyne et Messi.

Lionel Scaloni, l’entraîneur argentin, a choisi Leo Messi, Mbappe et Neymar.

Pourtant, Robert Martinez, l’entraîneur de la Belgique, a choisi Kevin de Bruyne en premier, suivi de Jorginho et Lewandowski.

Tité, sélectionneur du Brésil, a choisi Lewandowski, Salah et Benzema, sans compter les joueurs brésiliens dans sa liste.

Dans le cas de la France, Didier Deschamps, en sélectionnant trois Gaulois : Benzema, Mbappe et Kanté.

curieusement, Fernando Santos, l’entraîneur du Portugal, n’a pas choisi Cristiano Ronaldo : il a choisi Kanté, Jorginho et Lewandowski.