Le Best Award a déjà un gagnant. L’homme est allé à Robert Lewandowski, dans l’une des grosses surprises de la journée. Le footballeur du Bayern a battu Mohamed Salah et Lionel Messi, récents vainqueurs du Ballon d’Or, lors d’une annonce surprise.

Mais, après le vote, il reste encore une inconnue à savoir : qui a voté pour qui aux prix ? Dans cette note, nous passons en revue qui choisissent les principaux capitaines du football mondial.

Qui a voté pour qui aux The Best 2021 Awards ?

Dans le cas de Leo Messi, qui n’a pas encore remporté de trophée, son décompte des voix a été le plus frappant. L’Argentin a choisi deux de ses coéquipiers du PSG, Neymar et Kylian Mbappe… et Karim Benzema. Le footballeur du Real Madrid, qui était autrefois le rival de Rosario, est devenu le troisième joueur du vote pour le footballeur numéroté « 30 ».

Benzema, quant à lui, a également participé au vote de son coéquipier et capitaine autrichien David Alaba. L’actuel footballeur du Real Madrid a choisi Lewandowski en premier et Jorginho en dernier, laissant derrière lui Messi, Neymar et Mbappé.

Messi n’apparaît pas non plus dans la liste du capitaine du Brésil, Thiago Silva. Le capitaine et défenseur de Chelsea a choisi d’aller avec Lewandowski, Jorginho et en premier lieu son coéquipier, Neymar.

Dans le cas de Luka Modric, le premier choix est Karim Benzema. Le capitaine croate a choisi ses coéquipiers en premier, suivi du milieu de terrain de Chelsea, l’attaquant du Bayern fermant la liste.

Pendant ce temps, Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a opté pour un autre type de sélection. Lewandowski, Messi et Kanté ont été le choix de l’attaquant de Tottenham, portant le brassard « Pross ».

En revanche, le capitaine de la France, Hugo Lloris, a choisi des joueurs purement français. Le gardien de but a choisi de choisir Benzema en premier, Mbappe en second et le milieu de terrain de Chelsea, son coéquipier, en dernier.

Pendant ce temps, Manuel Neuer, dans le cas de l’Allemagne, a choisi de choisir d’abord son coéquipier, Robert Lewandowski. En deuxième place, le gardien du Bayern a choisi Salah, et en troisième place, son choix s’est porté sur Kanté.

En revanche, le brassard de capitaine italien, Giorgio Chiellini, a choisi de choisir en priorité son coéquipier, Jorginho. Deuxièmement, Robert Lewandowski, et enfin, Kanté.

Le capitaine néerlandais, Virgil Van Dijk, a une voix différente. Le défenseur central de Liverpool a choisi Salah, son coéquipier Lewandowski en deuxième et Kanté en troisième.

Pendant ce temps, le capitaine norvégien Martin Odegaard a choisi Benzema en premier, Haaland en deuxième et Leo Messi en troisième.

De son côté, Cristiano Ronaldo, en tant que capitaine du Portugal, devait choisir, et il a choisi, mais pas Messi. L’attaquant de United a choisi Lewandowski, Kante et Jorginho comme joueurs parmi lesquels choisir.

Dans le cas de l’Espagne, Sergio Busquets, en tant que capitaine, était chargé de sélectionner les candidats. Les footballeurs de Barcelone ont choisi Messi comme premier à être classé, puis Lewandowski et Haaland comme autres nominés.

Choix de l’entraîneur

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a choisi Leo Messi comme premier vote, suivi de Mbappé et Neymar, ses coéquipiers dans la capitale française.

Pendant ce temps, Roberto Martínez, l’entraîneur de la Belgique, a choisi Kevin de Bruyne en premier, suivi de Jorginho et Lewandowski.

Tite, l’entraîneur du Brésil, a choisi dans son cas Lewandowski, Salah et Benzema, et non n’importe quel joueur brésilien, ce qui est quelque chose d’extraordinaire.

Pendant ce temps, l’entraîneur anglais Gareth Southgate, qui n’a choisi personne des îles, a opté pour Jorginho, De Bruyne et Messi.

Dans le cas de la France, Didier Deschamps, l’entraîneur national, était chargé du vote et il a choisi Benzema, Mbappe et Kanté.

L’entraîneur de l’Italie, Roberto Mancini, le champion du Championnat d’Europe, a également voté, et dans son cas, les choix de vote étaient : Jorginho, Lewandowski et Mbappé.

Dans le cas de Fernando Santos, l’entraîneur du Portugal, le choix s’est porté sur Kanté, Jorginho et Lewandowski. Cristiano Ronaldo n’a pas participé au vote.

De son côté, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a été clair et a choisi Messi, Lewandowski et Jorginho.