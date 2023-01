Qui a causé les incendies en Suisse tchèque ? Les scientifiques ont atténué les critiques du maire

Même l’enlèvement de l’écorce nocive n’a pas pu arrêter le plus grand incendie sur le territoire tchèque au cours des 100 dernières années. Les scientifiques ont répondu aux questions les plus débattues qui ont divisé les politiciens et les résidents locaux.

Les incendies en Suisse tchèque l’an dernier pendant les vacances se sont propagés à tous les types de végétation, y compris les clairières. Il fait suite à une analyse de plus de 100 pages par d’éminents scientifiques tchèques, commandée par le ministère de l’Environnement. Il l’a publié vendredi sur son site Internet.

Les experts des parcs nationaux cartographient en détail des terrains spécifiques et divers types de végétation. « Le défrichement a été étonnamment fortement affecté par le feu, même s’il a été ‘déminé’, c’est-à-dire même s’il n’y avait pas de grumes debout et couchées et de résidus miniers », ont-ils déclaré dans le document.

Le feu s’est propagé rapidement à travers l’herbe et les roseaux, qui étaient des couches peu profondes de terre couvertes d’aiguilles. Il surmonte non seulement les forêts touchées par le scolyte, mais aussi les forêts de pins et de hêtres et toutes sortes de végétation.

« Des mesures directes de la zone touchée par les incendies montrent qu’une très faible humidité du sol à l’air libre a favorisé la propagation du feu », a ajouté Jakub Hruška, chef de l’équipe d’experts de l’Institut de recherche sur le changement global de l’Académie des sciences de République tchèque. République.

Incendie en Suisse tchèque

Le nettoyage préventif de l’écorce n’inversera pas la situation. « La combustion à l’air libre se produirait à une vitesse et une intensité beaucoup plus élevées, et la question est de savoir quelle est la probabilité de contrôler un tel incendie. Le feu se propagerait probablement sur une zone beaucoup plus grande qu’il ne l’a réellement fait. Mais il durerait probablement pendant un temps beaucoup plus long. bref », ont écrit les chercheurs.

De cette manière, ils ont réfuté les critiques de certains maires et de certains riverains, selon lesquels une exploitation forestière désastreuse aurait pu éviter de graves conséquences. Selon les scientifiques, cette conclusion erronée est étayée par l’illusion que le bois sec, qui ressemble généralement à du combustible, deviendra la cause de l’incendie. « Il sera de plus en plus important d’avoir des discussions factuelles et véridiques sur les causes des incendies dans les mois à venir. »

Quels facteurs influencent l’origine et la propagation des incendies dans le parc national de České Švýcarsko ? Près de deux douzaines d’éminents experts tchèques ont participé à l’étude détaillée de 113 pages, commandée par le ministère de l’Environnement. Le groupe se compose principalement d’experts de l’Institut de recherche sur le changement global de l’Académie des sciences de la République tchèque (Tchèque) et de l’Institut de recherche sur les écosystèmes forestiers (IFER), du Service géologique tchèque et de l’Institut de recherche Silva Tarouca pour l’horticulture paysagère et ornementale et du Institut Botanique de l’Académie des Sciences République Tchèque. Ils ont consulté des experts américains du US Forest Service qui ont l’expérience des incendies à grande échelle aux États-Unis. Cette étude a été faite l’automne dernier. Il est téléchargeable sur le site du Ministère de l’Environnement.

Le feu ne peut pas être facilement évité

Une partie importante de cette expertise est la modélisation à l’aide de la technologie américaine FlaMap, grâce à laquelle l’équipe scientifique crée des scénarios de développement possible des incendies en fonction des changements de température, de la sécheresse, de la vitesse ou du type de vent et de la gestion de la forêt.

L’analyse montre que les incendies ne peuvent pas être facilement évités dans certaines conditions. La sécheresse dans la région est la plus intense en août depuis 60 ans.

« Les principales raisons de la propagation rapide et incontrôlée de l’incendie au cours des premiers jours étaient les conditions très favorables, en particulier des vitesses de vent élevées, une très faible humidité du carburant, de l’air et du sol, ainsi que des températures élevées au cours des trois premiers jours de le feu. », résument-ils en conclusion de l’analyse.

Les incendies en Suisse tchèque ont touché une superficie de plus de mille hectares, mais n’ont pas dévié de la situation de l’année dernière en Europe. L’incendie sur le vieux continent a touché 860 000 hectares de forêt. De plus, la partie occidentale de la République tchèque a fait partie d’une période de sécheresse inhabituellement intense qui a touché de grandes parties de l’Allemagne et de l’est de la France.

Dans le même temps, les scientifiques rappellent que des incendies ont accompagné la région à plusieurs reprises tout au long de l’Holocène, c’est-à-dire les 11 500 dernières années. D’après les dossiers des forestiers, il semble qu’au cours des 40 dernières années seulement, ils ont traité près de quatre-vingt-dix incidents d’incendies dans le parc.

En outre, la vulnérabilité de la région d’Europe centrale aux incendies augmente en raison du changement climatique. « La température annuelle moyenne dans et autour du parc national a augmenté de 1,0 à 1,2°C en 1991-2021 par rapport à la période 1961-1990 », a déclaré le climatologue de l’équipe d’experts.

Cependant, les scientifiques apportent également des messages positifs qui reflètent le feu comme un élément naturel de la régénération des forêts. « Même dans les endroits où la combustibilité est la plus élevée, la plupart des écosystèmes ne sont jamais affectés par le feu, auquel cas les banques de graines peuvent être préservées. À court terme, on peut s’attendre à un développement rapide de la végétation et des graminées, suivi de forêts composées de bouleaux, de trembles, saule et pin écossais », ont-ils ajouté.

Selon eux, quitter la forêt pour la régénération naturelle est scientifiquement justifié et conforme à la mission fondamentale du parc national.

Le ministère a considéré l’étude comme une base précieuse pour de nouvelles actions préventives dans les forêts des parcs nationaux. Coordonner les administrateurs des aires protégées individuelles pendant qu’ils travaillent à la mise à jour des règlements de prévention des incendies. « Nous ne pourrons certainement pas empêcher d’autres incendies à l’avenir, mais nous devons en tirer des leçons et avoir préparé des procédures claires qui garantiront que les incendies sont éteints dès le début », a déclaré le ministre de l’Environnement Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Selon les données existantes, l’incendie a été causé par l’activité humaine et une violation des règles de visite. « Dans les années à venir, il sera important de se concentrer sur la capacité du personnel des services de garde pour le travail sur le terrain et les risques d’incendie associés au sur-tourisme dans certains endroits dans le cadre de la prévention des incendies », a insisté Hruška.