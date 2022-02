Qu’est-ce que l’OTAN, qui sont ses membres et quand agit-elle ?

Quels sont les principes de la défense collective de l’OTAN ? 2:03

(CNN) — L’OTAN, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, pour donner son nom complet, est une alliance de défense européenne et nord-américaine non agressive créée pour promouvoir la paix et la stabilité et maintenir la sécurité de ses membres.



L’organisation, dont le siège est à Bruxelles, en Belgique, a été créée lorsque la guerre froide s’intensifiait. Son but était de protéger les pays d’Europe occidentale de la menace posée par l’Union soviétique et de contrer la propagation du communisme après la Seconde Guerre mondiale.

En avril 1949, ses 12 fondateurs – les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France et huit autres pays européens – ont signé le Traité de l’Atlantique Nord, s’engageant à se protéger mutuellement par des moyens politiques et militaires.

Depuis, l’alliance s’est agrandie : elle compte aujourd’hui 30 membres. Par ordre alphabétique, ce sont : Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Slovaquie, Slovénie, Espagne, États-Unis, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord , Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Roumanie et Turquie.

Depuis la fin de la guerre froide, plus d’une douzaine de pays de l’ancien bloc de l’Est, dont trois anciennes républiques soviétiques, ont rejoint l’alliance. La Russie a continué à considérer l’OTAN comme une menace malgré l’effondrement de l’Union soviétique. Au milieu des tensions récentes avec l’Occident, la Russie a demandé des assurances fermes que l’alliance ne se développera pas davantage, ce à quoi les membres de l’OTAN se sont opposés.

Malgré les changements géopolitiques majeurs qui se sont produits depuis la création de l’OTAN, les objectifs sont restés les mêmes. Le grand principe qui sous-tend cette alliance est le principe de défense collective : « Une attaque armée contre l’un ou plusieurs d’entre eux en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre tous ».

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?

Le principe de la défense collective est inscrit à l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord. Cela garantit que les ressources de toute l’alliance peuvent être utilisées pour protéger n’importe quel pays membre. C’est très important pour de nombreux petits pays, qui seraient impuissants sans leurs alliés. L’Islande, par exemple, n’a pas d’armée permanente.

Étant donné que les États-Unis sont le membre le plus grand et le plus puissant de l’OTAN, chaque État de l’alliance est effectivement sous la protection des États-Unis.

En fait, la première et unique fois où l’article 5 a été invoqué, c’était après les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis ; en conséquence, les alliés de l’OTAN se sont joints à l’invasion de l’Afghanistan.

Cependant, l’OTAN est également intervenue à d’autres occasions.

Elle a lancé des mesures de défense collective en 1991 en déployant des missiles Patriot pendant la guerre du Golfe, en 2003 lors de la crise irakienne et en 2012 en réponse à la situation en Syrie, également avec des missiles Patriot.

Tous les trois sont basés sur des demandes de la Turquie.

Le conflit Russie-OTAN n’a pas changé la vie ukrainienne pour cette raison 2:10

Avez-vous votre propre armée ?

Pas. L’OTAN s’appuie sur la contribution de la force de ses États membres, ce qui signifie qu’elle est fondamentalement aussi forte que les forces individuelles de chaque pays. Il est dans l’intérêt de toute la coalition de s’assurer que chaque pays consacre des ressources suffisantes à sa défense.

Cela a été l’un des principaux points de l’alliance, les États-Unis et le Royaume-Uni critiquant fréquemment les autres États membres pour ne pas avoir fait leur juste part.

Les dépenses militaires américaines ont toujours éclipsé les budgets des autres alliés depuis la création de l’OTAN en 1949. Mais la différence est devenue beaucoup plus grande lorsque les États-Unis ont augmenté leurs dépenses après les attentats du 11 septembre.

Selon les directives de l’OTAN, chaque pays devrait consacrer 2 % de son PIB à la défense, mais la plupart des pays n’atteignent pas cet objectif.

L’ancien président américain Donald Trump connaît très bien la question, exigeant que les pays européens fassent plus et, à un moment donné, suggérant même qu’ils «rétablissent» les déficits américains passés.

Selon les dernières estimations de l’OTAN, sept États membres, la Grèce, les États-Unis, la Croatie, le Royaume-Uni, l’Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Lituanie, la Roumanie et la France, atteindront l’objectif de 2 % d’ici 2021.

C’est quand même une amélioration significative. En 2014, seuls les États-Unis, le Royaume-Uni et la Grèce ont dépensé plus de 2 %.

À cette époque, tous les États membres qui tombaient en dessous du seuil se sont engagés à augmenter les dépenses militaires pour atteindre l’objectif d’ici une décennie. La plupart tiennent leurs promesses.

Comment la mission de l’organisation a-t-elle changé au fil du temps ?

Après la chute de l’Union soviétique, l’OTAN s’est développée et a prospéré.

Depuis lors, ses membres ont servi comme casques bleus en Bosnie, ont lutté contre la traite des êtres humains et ont été déployés pour intercepter des réfugiés en Méditerranée.

L’Alliance réagit également aux nouvelles manières dont les conflits peuvent se développer, par exemple en créant un centre de cyberdéfense en Estonie.

Que puis-je faire en Ukraine ?

L’OTAN disposait déjà de troupes en Europe de l’Est avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine jeudi, mais y a renforcé sa présence ces dernières semaines.

Selon l’OTAN, il existe actuellement quatre groupements tactiques multinationaux de la taille d’un bataillon en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, à tour de rôle.

Ce groupement tactique est dirigé par la Grande-Bretagne, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis. Ce L’OTAN a déclaré le 7 janvier qu’ils sont une « force forte et prête au combat ».

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance était prête à accroître immédiatement cette présence en envoyant des troupes et des capacités supplémentaires dans la région.

L’administration Biden a mis jusqu’à 8 500 soldats américains en état d’alerte pour d’éventuels déploiements en Europe de l’Est.

Plus immédiatement, plusieurs pays de l’OTAN ont envoyé des armes et des munitions à l’Ukraine ces dernières semaines.

Les États-Unis ont envoyé deux cargaisons d’armes à l’Ukraine, dont 300 missiles antichars Javelin, 800 bombes destructrices de bunkers et des centaines de milliers de cartouches. La Grande-Bretagne envoie de nouvelles armes légères antichars à l’Ukraine, et le gouvernement de la République tchèque a accepté mercredi de faire don de plus de 4 000 obus d’artillerie de 152 millimètres.

Pourquoi l’Allemagne est-elle critiquée ?

L’Allemagne a récemment été critiquée pour sa politique de non-exportation d’armes vers les zones en crise.

Jusqu’à présent, l’Allemagne a refusé d’envoyer des armes à l’Ukraine, promettant à la place de fournir à Kiev un hôpital de campagne, une formation médicale et 5 000 casques militaires.

L’histoire compliquée de l’Allemagne a gardé son gouvernement sur ses gardes contre les dépenses militaires et l’idée de s’impliquer directement dans le conflit y était difficile à vendre. Il a également été critiqué pour avoir manqué 2% de son objectif de dépenses du PIB, avec d’autres pays.

« Le gouvernement allemand a très clairement convenu qu’il n’enverra pas d’armes meurtrières ou de cargaisons d’armes dans la zone de conflit parce que nous ne voulons pas alimenter davantage ce conflit », a déclaré jeudi la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

L’Allemagne accueille plus de 30 000 militaires américains et leurs familles.

La Grande-Bretagne est venue à la défense de l’Allemagne, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, affirmant que son pays ne jugeait pas l’Allemagne pour sa décision.

« L’avantage d’être dans l’OTAN, c’est qu’il y a 30 alliés, donc nous pouvons tous aider l’Ukraine à notre manière », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, le Royaume-Uni a estimé qu’une assistance tactique défensive létale est quelque chose dont l’Ukraine a besoin, mais nous ne restons pas assis à juger les autres pays », a déclaré Wallace.

— Frederik Pleitgen et Nadine Schmidt de CNN ont contribué à ce reportage.