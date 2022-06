Qu’est-ce que la Conscience du prisonnier Julian Assange a à voir avec les mercenaires britanniques capturés dans le Donbass ? Le monde de Tomas Koloc

commentaire

25/06/2022

Photo : Avec l’aimable autorisation de CNN Informations: Julian Assange a été retiré de l’ambassade d’Équateur par la police britannique il y a deux ans comme un lapin d’une ornière, où il a passé sept ans.

Le 9 juin, les ressortissants britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner ont été condamnés à mort à Donetsk, et Ibrahim Sadun, un ressortissant marocain, qui a combattu dans l’armée ukrainienne pendant la guerre russo-ukrainienne et a été arrêté parce qu’il n’était pas citoyen ukrainien, n’est pas couverts par la Convention de Genève sur le traitement des détenus. Huit jours plus tard, le 17 juin, le ministre britannique de l’Intérieur a décidé d’extrader le rédacteur en chef de WikiLeaks, un site spécialisé dans la divulgation de documents classifiés des gouvernements du monde, Julian Assange, vers les États-Unis sous juridiction américaine. rechercher. Les condamnés de Donetsk ont ​​un mois pour faire appel, Assange deux semaines. L’ouverture des deux affaires géopolitiquement liées et à l’avenir susceptibles de se croiser et d’influencer en fait, interviendra début juillet.

Rappelons-nous l’affaire Assange. Julian Assange est le fondateur du serveur Web WikiLeaks, spécialisé dans la collecte et la publication d’informations classifiées en violation du droit international par les gouvernements des États actuels et leurs relations avec les entreprises internationales. Les rapports les plus importants divulgués au monde via WikiLeaks incluent des informations sur la torture et le meurtre de civils pendant la guerre par George Bush Jr. et Barack Obama en Irak contre le Conseil de sécurité de l’ONU, un rapport sur le niveau de purge dans l’appareil d’État turc. après coup contre le président Erdoan en 2016, et la publication d’informations sur la surveillance de masse des citoyens russes par le système de renseignement gouvernemental SORM.

La plus grande indignation à l’étranger, cependant, a été causée par le paquet de contacts, de pratiques et d’affaires du renseignement américain, qui est à la disposition de chacun de ses membres. L’un d’eux, le soldat Bradley Manning, a transmis plus de 90 000 de ces informations classifiées en 2010 (qui – oui, ça l’est ! commencera à les publier progressivement. Au moment où cela se produira, en particulier le gouvernement américain (alors « démocratique », Obama) commence à se comporter comme l’islam radical, a annoncé une fatwa rituelle contre les auteurs.

L’Australien Julian Assange (51 ans cette année) a été arrêté à Londres en quelques jours sous prétexte d' »infractions sexuelles en Suède », libéré sous caution, et a passé de 2012 à 2019 enfermé à l’ambassade d’Equateur à Londres, où il a dormi pendant des mois sur le toilettes. . Malgré une résolution de la Commission des droits de l’homme de l’ONU selon laquelle il a été détenu au Royaume-Uni pour violation du droit international, il a de nouveau été arrêté après sept ans en vertu de l’accord entre l’Équateur et la Grande-Bretagne et transféré dans une prison britannique, où il est toujours détenu aujourd’hui. .

Son homologue américain Bradley Manning (35 ans cette année) a été condamné à 35 ans de prison aux États-Unis et libéré après sept ans avec l’âme brisée (pendant laquelle il a été emprisonné, entre autres, il a demandé à changer son identité pour une femme ) a été libéré avec la grâce du président Obama. Le troisième du trèfle à trois feuilles, l’employé américain de la CIA Edward Snowden (39 ans), qui a transmis des informations classifiées sur les pratiques des salariés à Hong Kong en 2013, s’est retrouvé bloqué en Russie lors d’un vol de Hong Kong vers l’Équateur. , où le gouvernement américain a annulé son passeport pendant plusieurs années sa fuite vers l’Amérique du Sud, sélectionnant ainsi de fait son pays d’asile : Snowden vit avec une identité étrangère en Fédération de Russie depuis neuf années consécutives.

Ces trois hommes sont actuellement les criminels les plus poursuivis au monde, et leur traque est ouverte. En 2013, à son retour de la Conférence de Moscou des pays exportateurs de gaz (!) De retour dans sa ville natale de La Paz, le président bolivien Evo Morales a même été introduit clandestinement dans son avion Snowden dans son avion, Snowden, être forcé de sous la pression de l’administration Obama pour atterrir à Vienne de manière imprévue pour une recherche forcée de son avion – parce que les gouvernements conformes sur le plan opérationnel de la France, de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal refusent d’autoriser les avions gouvernementaux à utiliser des trajectoires aériennes normales (parce que c’est géographiquement logique) . sur leur territoire Co (ce qui est une violation du droit diplomatique international, que même l’Allemagne elle-même n’a pas autorisée lorsque son homonyme Whistleblower s’est enfui à travers eux depuis la Tchécoslovaquie tronquée Edouard Bénémais dans l’Europe «démocratique», nous sommes au moins couverts par les médias – au contraire, les mêmes médias vivent pendant une semaine lorsque ce travail est imité par le président de la Biélorussie Loukachenkoqui en 2021 a forcé le vol Athènes-Vilnius à atterrir avec le journaliste d’opposition mal à l’aise Raman Pratasevich avec ses combattants militaires, même si dans ce cas ce n’était pas une violation des droits diplomatiques du chef de l’État…)

L’agression des États-Unis, en particulier, exige un journaliste indépendant et deux sources journalistiques dans ce qui est le seul crime de facto d’essayer de dire la vérité qui en dit long non seulement sur un pays qui s’appelait autrefois le gendarme du monde et qui est actuellement lutter contre la chute d’un gouvernement mondial, son unipolaire partout dans le monde, mais aussi à ceux d’entre nous qui se comportent comme des poupées cultes dans sa subordination absolue. (Ce qui, surtout dans le cas de la plupart des politiciens « démocrates » d’Europe de l’Est d’aujourd’hui, est une répétition embarrassante de leur distance effrayante par rapport aux groupes d’opposition comme la Charte tchécoslovaque ou Solidarité polonaise dans les années 1970 et 1980…)

Heureusement, tout le monde n’est pas comme ça. Sur le plan symbolique, des personnalités compétentes ont réussi à conduire les nominations de Snowden et Manning pour prix Nobel paix (pour de nombreux russophobes, cela peut les surprendre qui leur a donné leur voix, a d’abord réussi à alléger la peine, puis a obtenu grâce. Aujourd’hui, les experts tentent de faire la même chose avec Julian Assange, dans le cas duquel ils montrent des changements physiologiques dans son organisme, ce qui peut être fatal.

Malgré le danger apparent pour quiconque veut essayer ce que sont Assange, Manning et Snowden, de nouveaux combattants sont en hausse, comme les Panama Papers, qui ne semblent plus aussi impartiaux que WikiLeaks, en revanche, ont été assez impartiaux à cela. il a remis aux journalistes des preuves de comptes ouverts dans des paradis fiscaux par la maîtresse du président russe Vladimir Poutine et la mère de sa fille Svetlana Krivonogitch, ainsi que le président de l’Ukraine Volodymyr Zelenski. Et à quoi ça ressemble (peut-être grâce aux chefs de gouvernement actuels de l’Autriche et de la Hongrie, qui ils osent se battre Les directives européennes de ne pas prendre les ressources naturelles de l’Est dans le cadre de la doctrine de guerre contre la Russie occupant l’Ukraine, dont l’efficacité peut être remise en question avec succès) ont également été soulevées en Europe par des politiciens avec le grand P.

Ce que je veux dire est Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement d’opposition français La France intraitable, dans lequel il est en coalition avec le Parti socialiste, communiste et écologiste français. Avant les élections il y a une semaine, il a déclaré: « S’il devient Premier ministre lundi, Julian Assange obtiendra la nationalité française et sera respecté. » Lundi, on apprenait que J.-L. Mélenchon s’est retrouvé très proche de la coalition du président Macron au nom de BERSAMA (à comparer avec le « même nom d’origine » de l’actuelle coalition au pouvoir tchèque) et le Premier ministre reste une lisabeth Borne normalisée, ce qui ne change rien au fait encourageant que le nombre 1, pour la première fois, il s’est exprimé en tant qu’homme politique de haut niveau – de plus, un homme politique qui était sur le point d’atteindre le poste de Premier ministre d’une grande nation européenne.

Lenka Procházkováqui aime son père, écrivain et scénariste Jan Prochazkapersonnalité éminente 1968 Printemps de Prague, incarnant la tradition tchèque de mener un agenda politique indépendant dans un pays de politiciens dépendants par des artistes indépendants (LP, entre autres, signataire de la Charte 77) ; Écrivain et activiste tchèque de renom (qui a comparé pendant des années l’archétype de Julian Assange au héros grec Prométhée, qui rend le feu aux dieux et est condamné à perpétuité ancré dans un rocher, où des générations d’aigles ont arraché son cœur aux quotidiens) trouver des solutions non conventionnellesreliant les deux cas que j’ai mentionnés dans l’introduction de cet article:

« … Contrairement à Edward Snowden, qui a échappé à la punition aux États-Unis en obtenant l’asile illimité en Russie, Julian Assange est désavantagé car il publie également des preuves dans ses documents sur les pratiques utilisées et enrichies par les oligarques russes, donc même en RF il devient persona non grata. Cependant, les temps changent rapidement et il semble que cette défense du « requin » dans la Russie contemporaine (temporaire ?) soit révolue. Au moins, il est clair que les Russes ordinaires ne se sentent pas impliqués avec les riches, dans la liste des Russes sanctionnés (occidentaux). Dans cette nouvelle situation, il est possible que l’échange de prisonniers d’opinion avec deux mercenaires britanniques ne soit pas considéré par les citoyens russes (même ceux du Donbass) comme une commerce en coulisses, mais comme un exemple clair de la façon dont la défense de la liberté d’expression peut être appliquée dans la pratique de la diplomatie. Je ne mens pas seulement par petits pas persistants, mais parfois dans la générosité… »







Dans le texte, Lenka Procházková tente elle-même d’impliquer les deux belligérants (Grande Bretagne et la Fédération de Russie) pour sa solution, le qualifiant d’idéaliste et de rêveur, mais cela ne l’empêche pas d’investir toute son énergie ces jours-ci à la diffuser dans le monde médiatique mondial. À une époque où nous assistons à l’intimidation des derniers vestiges du journalisme indépendant, ce n’est pas seulement un exemple des mauvais traitements cruels infligés à des gens comme Julian Assange, mais aussi des tenter de réintroduire des capteurs, l’effort de LP peut être comme un rêve, mais en même temps c’est une manifestation caractéristique du chemin étroit biblique, qui peut conduire à l’échec mondain, mais en même temps à la joie de Dieu. (Comparé à Avant-hier également l’auteur Luděk Navara pour avoir soutenu les honneurs du pays pour les frères Mašín, qui ont tué trois de leurs citoyens dans leur lutte contre le régime précédent, dont l’un était un civil = un souhait que M. Navaru réaliserait sûrement à temps et sans trop d’efforts – mais la joie de Dieu ne va certainement pas accompagner…)

(PS Le dieu Prométhée a été libéré après douze générations de souffrances pour ses actions pour l’humanité par le héros Héraclès, qui a tué son aigle tourmentant, à condition que le jugement des dieux soit symboliquement rempli d’un anneau avec un morceau de pierre que Prométhée porterait pour toujours. Le garçon Julian Assange pendant exactement douze ans …)

Entré par : Tomas Koloc