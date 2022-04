Quels pays ont aidé l’Ukraine contre la Russie et qu’ont-ils donné ?

Les États-Unis ont approuvé un nouveau programme d’aide militaire de 800 millions de dollars (ou 3,7 milliards de BRL, aux taux de change actuels) à l’Ukraine, qui comprend des armes et des hélicoptères, pour renforcer les défenses contre l’intensification des attaques des troupes russes dans l’est de l’Ukraine. pays.

« Ce nouveau programme d’aide contiendra bon nombre des systèmes d’armes hautement efficaces que nous avons fournis et de nouvelles capacités adaptées à l’attaque plus large que nous prévoyons que la Russie lancera dans l’est de l’Ukraine », a déclaré le président américain Joe Biden.

Selon lui, l’approvisionnement constant en armes que les États-Unis et leurs alliés ont envoyé à l’Ukraine a joué un rôle important dans la poursuite de sa lutte contre l’invasion russe. « Cela permet de s’assurer que [o presidente da Rússia Vladimir » Putin] a échoué dans la guerre qui visait à l’origine à conquérir et à contrôler l’Ukraine. Nous ne pouvons pas nous reposer maintenant », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine la majeure partie de l’aide militaire internationale que Kiev reçoit – le montant total fourni dépasse 2,4 milliards de dollars, selon une enquête de l’agence de presse AFP.

Selon une liste publiée la semaine dernière par la Maison Blanche, les États-Unis ont donné ou promis à l’Ukraine :

1 400 systèmes antiaériens Stinger

5 000 missiles antichars Javelin

7 000 autres canons antichars

des centaines de drones kamikazes Switchblade

7 000 fusils d’assaut

50 millions de balles et munitions

45 000 lots de gilets et casques pare-balles

fusée à guidage laser

drones puma

radar anti-artillerie et anti-drone

véhicule blindé léger

système de communication sécurisé

protection contre les mines

Le gouvernement de Joe Biden a également fourni un programme d’aide humanitaire de 13,6 milliards de dollars à l’Ukraine et aux pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), notamment :

1 milliard de dollars en aide à la sécurité;

300 millions de dollars pour de nouveaux contrats d’équipement militaire ;

100 millions de dollars d’aide militaire pour acheter des systèmes d’armes.

Cependant, plus de 50 jours après le début de la guerre, plusieurs autres pays ont exprimé leur soutien à l’Ukraine et à la Russie. Voir la liste :

Union européenne

L’Union européenne a annoncé fin mars 1 milliard d’euros (5,14 milliards de R$) d’aide militaire à l’Ukraine.

« Nous avons politiquement décidé de fournir à l’armée un soutien financier plus important afin d’augmenter ses capacités financières pour l’acquisition d’actifs militaires pouvant atteindre 1 milliard d’euros », a déclaré Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères.

Il n’a pas été signalé quel équipement militaire a été envoyé en Ukraine.

Allemand

Olaf Scholz, nouveau chancelier d’Allemagne Image : Christoph Soeder/POOL/AFP

L’Allemagne est l’un des pays qui soutiennent le plus l’Ukraine et contre la Russie. Jusqu’à présent, le gouvernement a envoyé une aide humanitaire et militaire.

1000 canons antichars ;

500 missiles ;

370 millions d’euros (1,9 milliard de R$) pour lutter contre la crise humanitaire ;

430 millions d’euros (2,2 milliards de reais) pour lutter contre la faim dans la population ukrainienne.

« La guerre russe a dramatiquement affecté l’approvisionnement alimentaire bien au-delà de l’Ukraine. Et c’est pourquoi nous devons tout faire pour prévenir la famine », a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. « L’Europe est très favorable, mais nous avons besoin d’un effort mondial. »

grande Bretagne

Un autre allié du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Boris Johnson, a envoyé une aide militaire et humanitaire à l’Ukraine.

6 mille missiles ;

25 millions de livres sterling de soutien financier à l’armée ukrainienne ;

400 millions de livres (2,4 milliards de R$) d’aide humanitaire ;

Le 31 mars, le gouvernement britannique a annoncé qu’il enverrait davantage d’aide à l’Ukraine. Cependant, le nombre exact d’articles expédiés n’a pas été signalé.

« Nous renforçons notre coordination pour accroître le soutien militaire et faire en sorte que les forces armées ukrainiennes deviennent plus fortes tout en continuant à chasser les troupes russes », a déclaré le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace.

France

La France occupe un rôle important au milieu du conflit. Avant l’invasion russe, le président français Emmanuel Macron s’est même rendu en Russie pour rencontrer Poutine. L’idée était de persuader le dirigeant russe d’abandonner la guerre. Cependant, la diplomatie n’a pas fonctionné.

Avec le début du conflit, Macron a annoncé une aide de 300 millions d’euros (1,5 milliard de R$) à l’Ukraine. La France a également envoyé une aide militaire, mais le nombre d’armes envoyées en Europe de l’Est n’a pas été signalé.

Néerlandais

Les Pays-Bas se sont également rangés du côté de l’Ukraine et ont annoncé le déploiement de 200 missiles antiaériens Stinger, ainsi que de roquettes et de 50 canons antichars.

Canada

De l’autre côté de l’océan Atlantique, le Canada a également soutenu l’Ukraine contre la Russie. Jusqu’à présent, le gouvernement canadien a accordé à l’Ukraine des prêts de 1,8 milliard de reais. L’argent servait à acheter des armes.

De plus, début mars, le ministre de la Défense du pays s’est adressé à Twitter pour annoncer la fourniture de 50 millions de dollars (235 millions de reais) d’armes létales et non létales, telles que des caméras utilisées dans des drones.

Une autre chose avec laquelle le pays coopère est par le biais de la société MDA, qui possède des satellites et, avec l’approbation du gouvernement, collecte des images du territoire ukrainien pour aider les troupes du pays dans la guerre.

Suède

Autre pays allié à l’Ukraine, la Suède a annoncé l’envoi de 5 000 canons antichars, casques, gilets pare-balles et 135 000 rations militaires.

Danemark

Le Danemark a jusqu’à présent envoyé 2 700 canons antichars et déclaré pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens.

Norvège

Fin février, la Norvège a signalé avoir envoyé 2 000 canons antichars, casques et gilets pare-balles. L’autre aide sera humanitaire : 226 milliards de dollars américains (1,06 milliard de reais).

Finlande

Malgré la frontière avec la Russie, le gouvernement finlandais, dans un acte historique, a envoyé un soutien militaire à l’Ukraine. Le pays a livré 2 500 fusils d’assaut, 150 000 munitions, 1 500 lance-grenades et 70 000 rations de campagne.

Belgique

Le gouvernement belge a annoncé fin février l’acheminement d’une aide militaire à l’Ukraine. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé l’envoi de 2 000 mitrailleuses, 4 000 tonnes de carburant et 200 canons antichars.

le Portugal

Le Portugal a également envoyé une aide militaire à l’Ukraine. Environ 60 à 70 tonnes d’équipements tels que des lunettes de vision nocturne, des gilets pare-balles, des casques, des grenades, des munitions et des fusils. Il est prévu d’envoyer de nouveaux équipements sur le territoire ukrainien.

« Le Portugal a soutenu l’Ukraine. Il a envoyé plus de 60, 70 tonnes de matériel de guerre à l’Ukraine et en enverra davantage dans un avenir proche », a déclaré le ministre des Affaires étrangères João Gomes Cravinho.

Grèce

Le gouvernement grec a envoyé du matériel de défense et de l’aide humanitaire. Sa valeur n’a pas été divulguée.

Roumanie

Le gouvernement roumain a envoyé pour 17 millions de reais de carburant, de gilets pare-balles, de casques et de matériel militaire. En outre, il a reçu des Ukrainiens blessés dans 11 hôpitaux militaires de la région. Même les Brésiliens ont cédé leurs maisons à des réfugiés d’Europe de l’Est pour recommencer à vivre.

Espagnol

Le gouvernement espagnol a envoyé des gilets pare-balles et 20 tonnes de médicaments et de fournitures hospitalières. Côté militaire, l’Espagne a envoyé 1 370 lance-grenades et 700 000 munitions pour fusils et mitrailleuses.

République Tchèque

Le gouvernement tchèque a envoyé 45 millions de reais à l’Ukraine au début du conflit, mais n’a donné aucun détail. De plus, il a livré 4000 mortiers, 30000 pistolets, 7000 fusils, 3000 mitrailleuses et 1 million de munitions. Ce mardi (5), la République tchèque a annoncé la livraison de cinq chars et de cinq véhicules de combat sur le territoire ukrainien.

Croatie

Le gouvernement croate a envoyé 92 millions de reais à l’Ukraine, en plus d’armes et de gilets pare-balles.

Aide pour la Russie

Le président russe Vladimir Poutine Image : Alexandre Nemenov/AFP

Plusieurs pays se sont positionnés en soutien à la Russie, comme la Biélorussie, la Syrie, le Venezuela, Cuba et le Nicaragua.

La Chine, grande puissance financière et militaire, reste neutre dans le conflit. Le gouvernement de Xi Jinping envoie un signal favorable à la Russie, tout en déplorant le conflit en Europe de l’Est.

Cependant, aucun de ces pays n’a divulgué d’aide militaire ou financière à la Russie pendant la guerre.