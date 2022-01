Quelle était la querelle entre Opozd et Antoni Królikowski ?

Le conflit dans la famille de Joanna Opozda dure depuis plusieurs mois. Cette fois, une situation choquante a eu lieu devant la maison des parents de l’actrice, avec la participation de son mari Antek Królikowski, de ses parents et de sa sœur. Lorsqu’Antoni Królikowski, sa belle-mère et son beau-frère sont allés récupérer les affaires de Małgorzata Opozda chez lui, ils n’ont pas été autorisés à entrer. Królikowski a tenté de franchir la porte et son beau-père a tiré une arme à feu à travers la porte. L’un des missiles a pénétré le mur. La situation semble vraiment mauvaise. Heureusement, il ne s’est rien passé de grave. La police a écrit le père de l’actrice et lui a confisqué un pistolet à poudre noire (vous n’avez pas besoin d’autorisation).

Opozdowie est une famille de Busko-Zdrój. Dariusz O. (56 ans) est un entrepreneur local (il est actif dans les secteurs des transports, de l’hôtellerie et de la vente au détail) qui a commencé à travailler sur la revitalisation d’un complexe de luxe acheté à Madagascar il y a un an et demi. L’ouverture du centre devait avoir lieu en avril 2021, mais cela ne s’est pas produit.

Dariusz O. est marié à Małgorzata (55 ans) et a trois enfants : des filles, les actrices Joanna et Aleksandra, qui sont des voyageurs, et son fils Patryk. Le frère de Joanna Opozda travaille dans l’hôtellerie (location de logements à Busko-Zdrój).

Qui est leur fille Joanna Opozda ?



Joanna Opozda est une actrice polonaise qui a des rôles en série : ses plus grands rôles étaient dans « First Love » et « Colors of Happiness », elle est apparue dans plusieurs films (dont « Brigitte Bardot wonderful » et « La malchance n’est pas un péché »). Elle a du succès en tant qu’influenceuse sur Instagram, il y a quelques semaines elle est devenue ambassadrice d’une marque de cosmétiques polonaise bien connue.

Il a récemment partagé une histoire poignante sur sa jeunesse sur les réseaux sociaux. À 20 ans, elle a obtenu un emploi d’hôtesse en France, du moins c’est ce qui a été annoncé. La réalité était encore plus douloureuse.

« Avant d’être diplômée d’une école de théâtre et de devenir actrice, j’ai travaillé en Pologne en tant que mannequin et hôtesse. […]. Je suis une fille joyeuse, je prends confiance en moi, je crois que le monde est beau et ouvert à moi. C’est peut-être pour cette raison que ma vigilance s’est endormie. Quand quelqu’un a proposé à mon amie et moi (également mannequin) un travail d’hôtesse en France, sans arrière-pensée, j’ai accepté. Je suis arrivé à l’endroit où l’événement allait avoir lieu. Tout semblait professionnel, des taxis attendaient à l’aéroport, nous étions logés dans une cabane à la montagne. Je suis arrivé tard dans la nuit, alors je suis allé directement dans ma chambre sans avoir à me disputer avec qui que ce soit. Le lendemain, j’ai découvert quelle devrait être notre mission et… j’ai été agréablement surpris. Nous sommes censés fournir des « services » que nous n’approuvons en aucune façon. J’avais si peur. Je me demandais juste comment sortir de là sans me risquer pour qui que ce soit. J’ai expliqué à tout le monde qu’il y avait une erreur, que j’avais reçu des informations complètement différentes… Ma peur et mes pleurs n’affectaient personne. […] Ils ne m’ont rien fait faire et rien ne s’est passé. Mais mentalement, c’était bien pire… J’ai perdu confiance dans les gens, j’ai perdu confiance en moi, je ne peux pas faire face à tout cela – a écrit l’actrice sur ses réseaux sociaux.

3. Quand Joanna Opozda a-t-elle rencontré les hommes de main de Królikowski ?



La communauté d’acteurs de Varsovie est petite, donc Joanna et Antek se connaissent depuis un certain temps, ils sont devenus un couple après des années de connaissance en 2019. avec les actrices Laura Breszka, Katarzyna Sawczuk et Julia Wieniawa. Joanna Opozda cherche le bonheur avec le danseur Kamil Kuroczko et le coureur de rallye Andrea Mancin.

A un moment, il y avait aussi des rumeurs sur son attirance pour Mateusz Banasiuk, mais l’acteur est déjà en couple avec Magda Boczarska.

4. Adieu à Joanna Opozda et Antoni Królikowski



C’est arrivé après un an et demi de connaissance, juste avant Noël 2020. L’information a été largement commentée dans l’environnement.

L’actrice a ensuite fait une déclaration sur Instagram, réalisant que la relation avec le populaire Antoni provoquait beaucoup d’émotions – ils étaient l’un des couples les plus en vogue du show-business à l’époque.

« En réponse à de nombreuses demandes de journalistes et de médias, je voudrais confirmer que nous nous sommes séparés d’Antek. Je souhaite sincèrement le meilleur à Antek. J’espère qu’il arrangera les choses dans l’année à venir. Je prévois aussi de me concentrer sur ce que j’ai toujours voulu faire. C’est pourquoi je limite les réseaux sociaux. À bientôt. Bonne année – a écrit Joanna Opozda sur Instagram «

Puis l’actrice désespérée s’est rendue à Madagascar pour se remettre d’un cœur brisé, où son père a acheté un lieu de villégiature. Il se vante des photos de cette île paradisiaque sur son Instagram.

5. Joanna et Antoni : quand sont-ils de nouveau ensemble ?



Lorsque Joanna est revenue de Madagascar avant la fin de l’hiver, le destin a de nouveau mis Antoni Królikowski sur son chemin. Le couple s’est réuni et a skié ensemble. Ils se donnent une seconde chance. C’est alors que des informations sur leur mariage ont fait surface.

6. Informations sur la grossesse



À l’été 2021, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Joanna était enceinte d’Antoni. L’actrice était-elle vraiment enceinte le jour du mariage ? Bien qu’elle ait par la suite nié attendre un enfant, le bilan était inévitable : l’actrice a dû tomber enceinte à la fin du printemps. Lorsque le mariage a eu lieu en août dernier, Joanna attendait déjà un bébé. Opozda n’a pas mal pris la condition bénie.

7. Le mariage de Joanna et Antoni



Le couple a assuré que la date et le lieu du mariage restent secrets, bien que des rumeurs circulent selon lesquelles les jeunes mariés auraient déjà dit à des paparazzis où ils se marieraient. Le père d’Opozda, Dariusz, qui se trouvait alors à Madagascar, n’était pas présent à la cérémonie. La cérémonie a lieu le 7 août 2021.

Bien qu’elle n’ait pas de père, l’actrice a écrit sur la beauté de son mariage, soulignant qu’elle était très heureuse de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs, ainsi que de sa belle-mère, à savoir Małgorzata Ostrowska-Królikowska, avec qui Joanna plus tard eu une relation exemplaire.

8. Les premières informations sur les conflits dans la famille. Qui se dispute avec qui ? De quoi les parties au conflit s’accusent-elles ?



Le mariage idyllique n’a pas duré longtemps. En septembre 2021, le père de Joanna Opozda est devenu actif. Il s’avère que Dariusz O. a rompu avec sa femme, il a un nouvel ami qui a 24 ans et il a eu un accident de moto à Madagascar.

Il s’est ensuite plaint sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait aucun moyen de retourner dans le pays et qu’il était en très mauvaise santé. Il dit que son corps est en train de pourrir et qu’il a reçu les rites finaux. Il a envoyé un message demandant de l’aide au journal local. Dans un message privé sur Facebook, elle s’est plainte de ne pas pouvoir compter sur sa famille, même si elle aurait participé aux frais du mariage et aurait donné un appartement à sa fille…

« Cher gendre, Antek Królikowski, je vous dis qu’après avoir écrit ce post, vous m’avez bloqué sans vous donner de réponse, alors je vous dis que : 1. Pour mon argent, vous vous amusez à votre mariage à mon insu et sans mon consentement. 2. Les créations de ma femme et de ma fille sont également payées avec mon argent. 3. L’appartement où vous dormez souvent dans la rue Worcella, d’une valeur d’un million de zlotys, est un don de ma part à ma fille et à votre épouse actuelle, son beau-père a répondu à Antoni.

9. Gros combat avec la famille en ligne



Il n’a pas fallu longtemps à la famille en colère pour réagir. Małgorzata Opozda a déclaré que Dariusz avait reçu un transfert de plus de 85 000 PLN.

Au même moment, le père de Joanna Opozda a révélé un message privé des sbires de Królikowski. Cela montre que Joanna Opozda est enceinte, qu’elle attend un fils et qu’elle est très stressée par les conflits familiaux.

Les informations sur la grossesse et le sexe de l’enfant n’ont pas été divulguées, ce qui a mis Joanna extrêmement en colère, qui n’a pas voulu informer sur l’enfant. Le père devrait aussi intimider sa fille enceinte.« Fakt » a alors demandé à Antoni Królikowski ce qu’il pensait de tout cela. Antoni Królikowski a tout abordé avec beaucoup d’émotion. Voici ce qu’il nous a dit :

« Je faisais référence à la déclaration de Małgorzata Opozda sur Facebook – il y a toute une vérité sur cette situation. Tout à coup, je suis impliqué dans un conflit familial et je sympathise avec Małgorzata. Un homme ment, nous avons un cabinet d’avocats qui surveillera cette affaire. Ne jouons pas à un jeu ici. C’est un homme malade, il est clairement fou dans ce Madagascar. M. Dariusz sera tenu responsable de tous ses mensonges à son retour en Pologne. Je l’attends et je vous souhaite bonne chance.

10. Le retour du père Opozda en Pologne



Après avoir collecté des fonds pour le traitement et les billets, le père d’Opozda est finalement retourné en Pologne. Sa femme et sa mère actrice ne vivent plus avec lui de Busko. Il a passé Noël avec sa fille, son fils et sa belle-fille à Varsovie.

11. Combats devant la maison d’Opozda à Busko. Pourquoi Królikowski et Opozdowa y sont-ils allés ?



Le samedi 8 janvier 2022 à Busko-Zdrój, dans le quartier du sanatorium, où se trouve l’appartement d’Opozdów, une scène scandaleuse s’est produite. Antoni Królikowski, la sœur de Joanna, Aleksandra et sa mère, Małgorzata Opozda, voulaient entrer dans l’appartement d’Opozdów pour y récupérer leurs affaires. Il y a eu une dangereuse querelle avec le père de l’actrice. À un moment donné, un coup de feu a également été tiré. Dariusz aurait dû tirer.

En plus du partenaire masculin portant l’arme, l’incident a également été suivi par sa sœur qui aurait frappé la mère et la sœur de l’actrice. La police est apparue sur les lieux. Personne n’a été arrêté, des armes ont été récupérées pour la recherche.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska au sujet des problèmes de son fils avec son beau-père. Il a fait un commentaire étrange

Rangée devant la maison du père de l’actrice Joanna Opozda. Il y a eu un cri, un coup de feu a été tiré !

Królikowski était en colère après la fusillade sur le père d’Opozda. Il a évoqué « une maîtresse amenée de Madagascar » et le comportement de la police