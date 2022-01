Queijaria Machado fermée à Lisbonne : « pas sauvée » de « l’instabilité et l’incertitude provoquées par la pandémie » | La gastronomie

Queijaria Machado, dont l’ouverture a coïncidé avec la pandémie, n’a pas pu contenir la crise, principale cause du manque de clients dans le hall lisboète de la Rua Vítor Cordon, 43, où pendant plusieurs mois certains des meilleurs fromages du monde ont été bradés.

João Machado salue les amateurs de fromage avec « un message de tristesse », mais « aussi d’espoir », à savoir la fermeture de la fromagerie sous son surnom en raison de « l’instabilité et l’incertitude que la pandémie a apporté et apportera aux entreprises liées au tourisme gastronomique. « .

Sur l’étagère en bois de la fromagerie, il y a plus de 100 références — en plus des fromages anglais, hollandais, irlandais, suisses, italiens et français, il y a des fromages portugais, comme le São Jorge, São Miguel, Beira Baixa garni de poivrons , comme Serra, Azeitão, Goat Velvet et d’autres.

Maintenant, au moment des adieux, João Machado a laissé la porte ouverte pour revenir. « L’espoir doit être le dernier à mourir. Nous mettrons tout en œuvre pour créer de nouvelles opportunités de nous retrouver autour du goût du fromage ».

João, l’un des partenaires de la fromagerie, se souvient des « nombreuses expériences positives » de ses dernières années d’activité. « On voit que même si le Portugal n’est pas l’un des pays avec les plus grandes traditions fromagères, comme la France ou l’Italie, nous avons réussi à innover à l’échelle mondiale et à présenter un concept de fromagerie différent qui a surpris la plupart des marchés. publics nationaux et internationaux. Internationaux qui nous rendent visite », a-t-il déclaré, se souvenant que Queijaria Machado a même été salué par la Guild of Fine Food (Organisateur des World Cheese Awards) et par l’Academia de Queijo Inglesa comme le premier magasin au monde avec un Cheese Concept Store distinctif – un qui a au moins quatre espaces dans un même espace. : aménagement, vente libre, dégustation et formation.