Que contient le sac cadeau de nomination aux Oscars

La 94e édition des Oscars plus que quelques heures à venir et avec elle l’euphorie pour le septième prix le plus important dans l’art mondial a suscité un grand intérêt. Bien que la possible victoire du talent nominé soit la plus commentée par les utilisateurs du réseau social, un mystère pour le célèbre sac cadeau qu’on leur donne est l’un des mystères les plus populaires sur Internet.

Incroyable comme il a l’air célèbre sac cadeau -sac cadeau- est l’un des véritables honneurs que l’Académie devrait considérer. Alors que la renommée mondiale accordée à un acteur, réalisateur, photographe et plus peut suffire à tout le monde, les paquets cadeaux sont devenus l’une des excentricités les plus étranges traditionnellement distribuées chaque année et fournissent toujours de quoi parler à mesure que le contenu varie. tout le temps.

Ce détail est une tradition depuis plus de deux décennies remplissant la fonction de contenu vedette qui varie en fonction de la marque et des sponsors disponibles chaque année. agence de commercialisation Atout distinctif responsable du choix du genre de choses mythiques trousse cadeau. Mais qu’y a-t-il dedans et pourquoi tout le monde en parle sur les réseaux sociaux ?Voici la réponse.

Son contenu est le plus varié et le plus rare qu’on puisse imaginer, car rien n’est certain de ce qui est décrit ci-dessus. À partir de expériences de luxe dans un cadre magnifique aux soins de beauté, chirurgie esthétique, gastronomie, vêtements ou chaussures de créateurs renommés. Le contenu de l’année a été dévoilé il y a quelques jours, et à en juger par l’intérieur, il y a des détails pour tous les goûts. Il est important de souligner que même si tous les cadeaux peuvent sembler « fantastiques » dans la mesure où ce que les artistes eux-mêmes demandent le plus, ce sont des cadeaux vêtements traditionnels fabriqués par les maisons de couture il y a longtemps.

Très peu d’artistes osent parler de sacs cadeaux, car les rumeurs laissent entendre qu’en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont nominés, différents prix sont décernés, alors même si les catégories vêtements ou montage peuvent devenir les plus basiques -il n’en reste pas moins que ce sera beaucoup- une courte liste pour le meilleur acteur, le meilleur réalisateur ou le meilleur film couvre le niveau maximum de luxe et de détails.

La valeur du mot trousse Habituellement beaucoup plus cher que la statue elle-mêmequi est généralement autour 400 dollars lorsque sac ne tombe pas en dessous de 100 mille. Cette année, il a un coût légèrement inférieur d’environ 90 000 dollars, mais d’autres années, le prix a atteint des chiffres stratosphériques, comme en 2020 lorsqu’il a dépassé 290 000 dollars, selon les données publiées par le magazine. Forbes.

A cette occasion, parmi les nominés pour recevoir la statuette dorée tant attendue, il y a un grand nombre d’artistes latins comme favoris dans diverses catégories et compte tenu de la possibilité d’obtenir le prix, le public attend des félicitations pour les représentants de leurs compatriotes à l’étranger.

Pour la première fois ensemble depuis leurs débuts au milieu, Penelope Cruz et Javier Bardem ils ont été nominés pour la meilleure actrice et le meilleur acteur ; gang de cauchemar qui en Amérique latine est venu au cinéma avec le nom passage âme perduenominé pour le meilleur film et le Mexique Guillaume le Taureau.

