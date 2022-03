Quatrième biathlon masculin après une erreur de champ de tir – Sport Topnews

Encore une fois, ce n’était pas suffisant pour sauter sur le podium. Lors de la dernière course de relais d’Erik Lesser, le biathlète allemand n’a pris que la quatrième place. A Kontiolahti, la Norvège a encore une fois gagné souverainement.

Kontiolahti (dpa) – Philipp Nawrath pense à nouveau à gagner, encore une fois seulement quatrième après de trop nombreuses erreurs de tir.

Tout comme aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le biathlon masculin allemand n’a pas obtenu la place de podium attendue lors de la dernière course de relais de la saison de Coupe du monde. Le quatuor avec Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll et Philipp Nawrath n’est qu’à une seconde du troisième à Kontiolahti, en Finlande. La Norvège s’est imposée devant la Suède et la France.

«La nervosité est à nouveau une situation houleuse. C’est important de ne pas risquer le cercle de pénalité », a déclaré le dernier coureur de Nawrath en ZDF. C’est ce qui est arrivé aux Bavarois en février en Chine. Il y a quelques semaines, Nawrath était nerveux à l’idée de remporter l’or olympique. Et même dans les jungles du Nord Karelia, l’équipe avec la même composition qu’à Pékin, n’avait finalement aucune chance d’atteindre le sommet. « Trois erreurs debout m’ont un peu dérangé », avoue Nawrath, 29 ans.

Un total de huit rechargeurs

A domicile, il n’arrive plus à dépasser le Français Quentin Fillon Maillet. Un total de huit tours de réserve était trop pour DSV-Skijäger pour terminer l’hiver avec l’équipe sur une note heureuse. La prochaine opportunité de monter sur le podium est dans les courses de sprint et de poursuite ce week-end. Jeudi, les femmes étaient déjà quatrièmes cette saison.

Au lendemain de l’annonce de son abandon en fin de saison, Thuringian Lesser démarre sans encombre et s’assure rapidement une place dans le groupe de tête. Le joueur de 33 ans terminera sa carrière dans deux semaines et après une pause plus longue, il terminera un stage d’entraîneur. Lors de son dernier tir dans le relais masculin, Lesser s’est encore trompé et a effectué un transfert en tête. « Je suis très satisfait de cela. J’attends avec impatience chaque course à venir », a déclaré Lesser.

Nawrath est assez satisfait même s’il y a une erreur de tir

Rees est ensuite tombé au troisième rang après deux pièces de rechange et a conservé sa position après un autre tir bonus lors de son deuxième voyage à distance. Doll n’a pas pu dépasser la Française qui a pris les devants dans un premier temps et a également dû se précipiter sur son deuxième tir. Sans même rater un coup, il n’a réussi qu’à conserver la cinquième place avant de succomber à Nawrath après son dernier tour.

Né à Füssen, il a fait du ski de fond avec un groupe très solide composé de la Norvège, de la Suède et de la France. Après un penalty vulnérable, Nawrath a gardé le contact grâce à une performance de course puissante avant de tirer pour la dernière fois. La Norvège s’est retirée, derrière elle l’Allemagne n’était que quatrième. « C’est amusant et excitant », a déclaré Nawrath, qui était plutôt satisfait malgré l’erreur de tir : « Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons ensemble avec quatre équipes avant la fin de la journée. »

