Quatre conseils pour mettre à jour Mbappe

Le PSG continue de croire au renouvellement de Kylian Mbappé. Bien que le scénario le plus probable soit la sortie de l’attaquant en juin, le match contre le Real Madrid et un but de l’international français ont ravivé les espoirs à Paris, qui pourra vous envoyer de nouvelles offres dans les semaines à venir pour faire de vous la personne la mieux payée de la liste. Le journal L’Équipe a passé en revue aujourd’hui dans un article quatre indices qui pourraient convaincre du talent de Bondy.

Le premier est de faire de Mbappe le chef de projet. Depuis son arrivée en 2017, le buzz du PSG n’a jamais semblé être le pilier de l’équipe, car Neymar a toujours été en avance en termes de gallons et l’ajout de Messi ou de Ramos cet été ne correspondait pas aux souhaits de Mbappé, qui a publiquement demandé à Al- Khelaïfi l’an dernier pour un projet gagnant qui tournait autour de sa silhouette comme condition d’actualisation.

Étonné, Kylian Mbappé est le leader du PSG cette saison. L’attaquant a fait un pas en avant après avoir passé un été difficile entre les tirs au but manqués lors du dernier Championnat d’Europe et son transfert raté par le Real Madrid. Cette semaine, sans aller plus loin, l’ancien Monégasque a réalisé une véritable performance face aux Blancs et a montré qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur.

Un autre indice qui pourrait rapprocher Mbappe de la mise à jour est le professionnalisme croissant dans le vestiaire. Le journal L’Équipe rapporte qu’il y a plusieurs joueurs francophones dans l’effectif qui sont mécontents de certains privilèges dont bénéficient certains joueurs sud-américains, d’autant plus qu’ils sont en retard à l’entraînement après plusieurs pauses ou vacances en équipe nationale. ils ont apprécié. Le nommer comme principal tireur de penaltyquelque chose qui reste complètement flou, est une autre raison possible pour laquelle l’attaquant se rapproche de continuer dans la capitale française.

Le PSG peut proposer à Mbappé une prolongation jusqu’en 2024 avec la possibilité de partir en 2023 à un prix pré-convenu. Bien qu’une clause de résiliation ne soit pas légalement autorisée en France, Al-Khelaïfi a pu conclure un accord avec sa star, offrant également une prime de 25 millions d’euros en cas de prolongation. Le Qatar veut que Mbappe atteigne la Coupe du monde en novembre en tant que l’une des principales figures du PSG et c’est pourquoi il veut faire de lui le mieux payé de l’équipe.

Une autre raison qui peut inciter Mbappe à renouveler est le fait qu’il est capable de devenir le meilleur buteur de tous les temps du PSG. L’international français compte actuellement avec 154 buts, seulement 46 derrière Edinson Cavani, qui est toujours le meilleur buteur des Parisiens. Au titre d’une prolongation d’un an, Mbappe va dépasser l’Uruguayen et entrer dans l’histoire d’un club dont il est fan depuis l’enfance en France. Cependant, cela ne semble pas avoir changé la décision du joueur, qui ne sera dite qu’à la fin du match de Ligue des champions.