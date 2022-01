Quand The Last Duel fera-t-il ses débuts sur Star+ ?

en plus Maison Gucci, Ridley Scott a également d’autres films avec un casting fort impliqué : Ô dernier duel, avec Jodie Comer (Tuer Ève e homme libre), Matt Damon (génie persistant e Perdu sur Mars), Adam Driver (Guerres des étoiles e Maison Gucci) et Ben Affleck (Ligue des Justiciers e Fille disparue) et il a déjà une date pour débarquer en streaming dès sa sortie du grand écran : dans le catalogue Star+.

De vieilles hypothèses longtemps démêlées sur le dernier duel légal sur le sol français, qui a eu lieu entre Jean de Carrouges (Damon) et Jacques Le Gris (Driver), deux amis qui sont devenus de féroces rivaux après que l’épouse de Carrouges, Marguerite (Comer) a été brutalement abusée. attaqué par Le Gris.

Matt Damon et Adam Driver jouent dans la saga épique The Last Duel (Image: Handout / 20th Century Studios)

Carrouges était un chevalier respecté, réputé pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris était un homme dont l’intelligence et l’éloquence l’avaient placé parmi les nobles les plus admirés par le comte Pierre D’Alençon (Affleck). Même si Le Gris nie avoir violé la femme de son ami, il refuse de garder le silence et ose accuser quiconque l’a attaqué d’un acte audacieux et audacieux qui a mis sa vie en danger.

« Un duel exténuant à mort met le destin des trois personnages entre les mains de Dieu », lit-on dans le synopsis du nouveau film de Ridley Scott. Ce travail a été inspiré par le livre éponyme écrit par Eric Jager et son adaptation ravit les critiques particuliers, obtenant un taux d’approbation de 86% sur Rotten Tomatoes, basé sur 271 publications de critiques.

Le duel historique de la France du XVIe siècle est sur le point de commencer (Image : Handout / 20th Century Studios)

Avec toutes ces aventures dépeintes dans le film, la question demeure : quand Ô dernier duel arrivera-t-il dans le catalogue Star+ ?

À quelle heure est diffusé The Last Duel sur Star+ ?

Selon la liste de diffusion en streaming, l’histoire dramatique et de vengeance se déroulant dans la France du XVIe siècle, adaptée par Ridley Scott, devrait débarquer sur la plateforme le mercredi 19 janvier à 4h00 PT. ). En ce qui concerne les autres fuseaux horaires du Brésil, cette fonctionnalité sera disponible à partir des heures suivantes :

5 heures FNT (Fernando de Noronha)

3 heures AMT (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)

2 heures ACT (Rio Branco)

Jodie Comer joue dans The Last Duel, jouant Marguerite (Image: Handout / 20th Century Studios)

Le titre, cependant, désormais disponible sur l’interface Star+, qui permet aux abonnés de l’ajouter à leurs listes de lecture et de se préparer pour ses débuts.