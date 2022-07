Quand Ondra est revenu au SP, l’ambiance à Chamonix l’a attiré, il ne s’attendait pas à la fin de la finale

Chamonix (France) – Le grimpeur Adam Ondra a choisi de courir à Chamonix dans le but de revenir en Coupe du monde, il a été attiré par l’ambiance extraordinaire qui y est réputée. Il a fini par s’imposer sur la difficulté de la montée, même si la dernière marche du parcours final l’a surpris.

Chamonix français est l’une des destinations les moins populaires. « C’est une belle station de montagne sous la plus haute montagne d’Europe, le Mont Blanc, où ils ne savent que courir. Ils marchent en plein air devant peut-être dix mille spectateurs, ce qui crée une super ambiance. Les Français sont vraiment intéressés monter », a craché Ondra dans un enregistrement pour les médias.

Les qualifications sont assez simples, il n’y a donc pas de place pour l’erreur. « Je suis satisfait d’avoir réalisé une performance aussi professionnelle lors des qualifications et même en demi-finale, c’est sûr, mais pas sûr, donc je ne gaspille pas trop d’énergie », a expliqué le triple champion du monde. dans la difficulté du premier tour de la course. Il a également atteint le sommet en demi-finale. « J’étais un peu plus nerveux car je savais que le parcours était encore plus facile et qu’il faudrait que je grimpe très haut, idéalement jusqu’au sommet, ce que j’ai réussi à faire », a-t-il commenté.

Le final se déroule sur un mur extérieur sous éclairage artificiel. « Le parcours est assez compliqué, mais il passe un peu par les petites écoutilles. Il traverse beaucoup de gauche à droite. Je dirais que c’est un mélange de style ancien et moderne. Le nouveau est le long d’une plus grande courbe, d’une plus grande structure , alors que long est le long du petit manche, le long de la lame », a expliqué Ondra.

Le plus dur est le long des corniches. « C’est un style ancien que nous pouvions voir il y a des années, ce qui, je pense, est bon pour un rafraîchissement », a commenté le représentant de 29 ans sur le travail des constructeurs. Il est tombé sur le dernier mouvement, qui était le saut pour la prise finale. « J’aurais aimé qu’il soit vraiment différent. Quand j’essayais de conserver cette première place, j’étais très confiant que je ferais le pas, mais la meilleure défense m’a vraiment surpris et je ne pense pas que j’étais prêt pour ça, » il a dit. .

Taisei Homma Japon est également tombé au même endroit. « Parce que j’ai obtenu un meilleur résultat en demi-finale, j’ai pris la première place. Je suis très heureux et j’attends avec impatience la prochaine course dans deux semaines en France, à Briançon », a expliqué Ondra à propos des projets d’été. , dont le point culminant a été les Championnats d’Europe d’août à Munich.