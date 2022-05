Quand les Français occupaient Puebla – El Sol de México

Le 5 mai 1862, il y a 160 ans, les troupes françaises sont arrivées à Puebla et ont attaqué les forts Loreto et Guadalupe, dans le but de capturer la ville et d’avancer vers Mexico.

Cependant, ils échouèrent, ils furent repoussés dans une défense héroïque par l’armée mexicaine dirigée par le général Ignacio Zaragoza. Les troupes françaises se retirent mais ne quittent pas le Mexique, de Veracruz elles appellent des renforts. L’année suivante, ils assiègent Puebla pendant 62 jours, jusqu’à ce qu’ils se rendent et que les Français avancent vers Mexico, où ils protègent Maximilien des Habsbourg, jusqu’à ce qu’ils se retirent 4 ans plus tard.

La bataille du 5 mai a représenté le désir du peuple mexicain de ne devenir la colonie de personne. La célébration a également eu lieu aux États-Unis, car les Français voulaient équilibrer le Mexique contre la nation nord-américaine, et la bataille du 5 mai était une tentative pour l’empêcher.

Vingt ans plus tard, en 1882, les Français retournèrent à Puebla et cette fois le gouvernement leur accorda l’entrée à Fort Loreto et Guadalupe. Cette fois, ils ne sont pas venus en tant qu’envahisseurs, mais en tant que scientifiques. La motivation ne surgit pas dans le désir de conquérir, mais dans le transit de la planète Vénus sur le Soleil.

TRANSIT DE VÉNUS

Il arrive de temps en temps que depuis la Terre nous observions la planète Mercure ou la planète Vénus traversant le disque solaire, que nous appelons Transit.

Quelque chose qui n’arrive qu’à ces planètes, parce que leurs orbites sont à l’intérieur de l’orbite de la Terre, donc Mars ou Saturne ne seraient jamais placés entre le Soleil et la Terre.

Grâce aux transits, les astronomes peuvent étudier les planètes, leurs distances et calculer la distance au Soleil.

Par exemple, lors du transit de 1761, le scientifique russe Mikhaïl Lomonossov, de l’observatoire de Saint-Pétersbourg, découvrit l’atmosphère de la planète Vénus.

Au cours du même transit, des astronomes de différentes parties du monde ont mesuré la distance au Soleil, une mesure qu’Aristarque de Samos a faite au 3ème siècle avant JC. C. En 1761, la distance était de 153 millions de km de la Terre au Soleil. Aujourd’hui, nous savons que la distance est de 150 millions de km.

Bien que les transits de Mercure et de Vénus soient des événements astronomiques importants, ils ne se produisent pas fréquemment. Il y a environ 13 ou 14 transits de Mercure chaque siècle, le dernier se produisant en 2019 et le suivant en 2032, mais ne seront pas vus au Mexique.

Alors que les transits de Vénus sont moins fréquents, environ 4 tous les 243 ans, se produisant tous les 105,5 ou 121,5 ans. Il existait en 1874 et 1882 puis en 2004 et 2012. Il n’existait pas au 20ème siècle. Les transits de Vénus se font par paires, à 8 ans d’intervalle. Les prochaines auront lieu dans les années 2117 et 2125.

Les éclipses sont un cas particulier de transit. De plus, la méthode des transits est très efficace pour trouver des exoplanètes. Les astronomes détectent les variations de luminosité d’une étoile lorsqu’une exoplanète passe devant l’étoile.

LES HOMMES ET LA FRANCE

En décembre 1874, des astronomes et des scientifiques mexicains ont établi une mission scientifique viable au Japon. Le président Manuel Lerdo de Tejada a nommé l’astronome et géographe Francisco Diaz Covarrubias pour diriger l’expédition.

Il y a 140 ans, lors du deuxième Transit du XIXe siècle, en 1882, 20 ans après la bataille du 5 mai, la France envoyait des commissions scientifiques dans différents pays du monde. La commission dirigée par M. Jean Jacques Anatole Bouquet De La Grye eut la chance d’être envoyée au Mexique, dans la ville de Puebla.

Sans aucun doute, les scientifiques français se souviennent de la bataille du 5 mai qui s’est déroulée il y a 20 ans. Eh bien, ils ont vérifié les forteresses de Loreto et Guadalupe et ses environs, à la recherche d’un endroit pour installer leur camp scientifique. Il y a vingt ans, des centaines de jeunes Français gisaient morts sur le même sol, ils ont été ramassés le lendemain par les Mexicains, qui les ont incinérés.

Les savants français s’installèrent, avec l’autorisation des autorités mexicaines, dans la chapelle de Fort Loreto, d’où ils entretinrent des communications télégraphiques avec d’autres stations. À proximité du fort, qui est aujourd’hui le Musée de l’Évolution et le Planétarium de M. Germán Martínez Hidalgo, ils ont placé leurs instruments de mesure. Ils étaient accompagnés d’astronomes mexicains nommés Ferrari et Santies.

Le 6 décembre 1882, lors du transit de Vénus, des astronomes français à Puebla et des astronomes mexicains à l’observatoire de Chapultepec firent d’excellentes mesures astronomiques.

Dans un rapport à l’Académie des sciences de Paris : Mission Misi du Mexique (Puebla, Fort Loreto, 16 décembre 1882 ), De La Grye a écrit : « J’ai fait remarquer, Monsieur le Président, que l’état de l’atmosphère de Puebla semble étayer l’observation du passage de Vénus« .

Le transit de Vénus en 1882 a laissé une formidable effusion de connaissances scientifiques, mais il a également eu un impact sur la société. Quelques mois plus tard, en 1883, une pulquería nommée : Tránsito de Venus est inaugurée au centre de Mexico. Compositeur américain John Philip Sousa, célèbre pour ses marches Des étoiles et des lignes pour toujours (Des étoiles et des bars pour toujours), a écrit une marche militaire intitulée Transit de Vénuset des années plus tard, il a écrit le roman du même nom.

Alors que le Mexique rejetait les Français lorsqu’ils arrivaient comme colons, il leur ouvrait ses portes lorsqu’ils arrivaient comme scientifiques, une attitude digne de notre pays au XIXe siècle.





german@astrouebla.org