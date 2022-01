Quand et comment se dérouleront les éliminatoires que le Portugal, l’Italie et la Suède devront affronter pour se qualifier pour la Coupe du monde Qatar 2022

Les qualifications européennes ont commencé à être déterminées. Avec des victoires pour la Croatie, l’Espagne et la Serbie ce dimanche, et des victoires pour l’Angleterre et la Suisse depuis ce lundi, déjà les neuf équipes qui ont obtenu des billets pour la Coupe du monde Qatar 2022 : l’Allemagne, le Danemark, la Belgique et la France s’ajoutent aux nommés, tandis que les douze autres se battront en phase éliminatoire pour le ticket final.

Bien qu’il reste encore deux groupes à départager ce mardi, on le savait dès le premier instant quand est la croix pour les séries éliminatoires, comment est l’appariement? et comment cela sera fait.

Jusqu’à présent, les équipes qui disputeront la phase des barrages après avoir terminé à la deuxième place de leurs groupes respectifs sont : Portugal, Italie, Suède, Pologne, Ecosse, Russie et Macédoine du Nord.

Ce lundi dans le groupe B, La Suisse a obtenu des billets après avoir gagné 4-0 en Bulgarie et a envoyé l’Italie en playoffs, qui n’a pas pu affronter l’Irlande du Nord (0-0). Alors qu’à je L’Angleterre a aussi obtenu son billet après avoir écrasé Saint-Marin (10-0). Alors que G terminera ce mardi avec Pays-Bas, Turquie et Norvège. En D, avec la France déjà classée, Ukraine et Finlande Ils doivent se battre pour la deuxième place.

La Suède tombe face à l’Espagne et doit jouer par exemple des séries éliminatoires (Reuters)

Ce qualificatif européen réduira le nombre d’associations membres de l’UEFA de 55 à 13, qui sera classé pour disputer la Coupe du monde au Qatar. En plus des 10 leaders de chaque groupe (comme la France, l’Espagne, le Danemark, l’Allemagne, la Croatie, la Serbie, la Suisse, l’Angleterre et la Belgique, jusqu’à présent), seront ajoutés trois vainqueurs des séries éliminatoires.

ÉLIMINATOIRES

Comme indiqué sur le site officiel de l’UEFA, les 10 deuxièmes de chaque groupe rejoindront les deux meilleurs vainqueurs du classement général de l’UEFA Nations League 2020/21 qui ne se sont pas encore qualifiés directement ou qui figurent parmi les meilleurs deuxièmes.

Une fois avec douze choix confirmés, le 26 novembre, il y aura un tirage au sort et un appariement, qui seront déterminés en trois quatre équipe clé avec demi finales parti unique et un final. Dans chaque zone, il y aura un ticket pour le gagnant.

Il faut se rappeler que les matchs des éliminatoires se joueront du 24 au 29 mars 2022 et pour réaliser l’appariement, l’UEFA a déterminé que les six meilleures secondes seraient collectées dans le pot 1 et joueraient dans les demi-finales locales, tandis que les six autres occuperaient le pot 2.

Cristiano Ronaldo et le Portugal doivent jouer les séries éliminatoires dans le but d’être au Qatar 2022 (Reuters)

La dernière ligne en direct et les meilleures secondes seront connues ce mardi avec les matchs suivants :

mardi 16 novembre

Groupe D

Bosnie contre. Hryvnia

Finlande vs. La France

GROUPE G

Pays-Bas contre. Norvège

Monténégro vs. dinde

CONTINUE DE LIRE

L’Angleterre a gagné 10-0 et s’est qualifiée avec la Suisse pour la Coupe du monde au Qatar : l’Italie se qualifiera pour les éliminatoires

Le but inhabituel qui a permis à la Croatie de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Attaque honteuse par derrière de Zlatan Ibrahimovic devenue virale

La France à la Coupe du monde : a gagné 8-0 et est la sixième équipe à se qualifier pour Qatar 2022