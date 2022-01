Qatar 2022 : les compagnies aériennes proposent des voyages organisés pour aller à la Coupe du monde – International Football – Sports

Compagnie aérienne Qatar Airways Il propose déjà différents forfaits de voyage pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Les plans comprennent les billets d’avion, l’hébergement, le petit-déjeuner et l’admission à divers matches.

Nous vous donnons le détail des options proposées par l’entreprise.

Sur son site Internet, la compagnie aérienne Qatar Airways propose une variété de projets de voyages pour assister à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Tous les forfaits comprennent des vols aller-retour de la ville sélectionnée à Doha, au Qatar ; De plus, des billets pour participer à un certain nombre de jeux et des séjours à l’hôtel de la catégorie sélectionnée, qui comprend le petit-déjeuner quotidien.

Sur le site Web, les gens peuvent choisir le nombre de personnes pour lesquelles ils souhaitent acheter un forfait, la catégorie d’hôtel dans laquelle ils séjourneront, le coin salon dans le stade, l’équipe qu’ils souhaitent soutenir, entre autres options.

Quels sont les forfaits ?

Ce sont les sept options disponibles sur le site (https://www.qatarairways.com/app/fifa2022/) des compagnies aériennes :

1. Un voyage de 13 nuits (du 20 novembre au 3 décembre) avec entrée à quatre matchs (trois équipes sélectionnées et un match de plus).

2. Un voyage de 7 nuits (du 20 novembre au 27 novembre) avec accès à trois matchs (une équipe sélectionnée et deux autres matchs).

3. Un voyage de 6 nuits (du 27 novembre au 3 décembre) avec accès à trois matchs (une des équipes sélectionnées et deux autres matchs).

4. Voyage de 4 nuits (du 3 décembre au 7 décembre) avec admission à deux matchs (équipe sélectionnée et un autre match en huitièmes de finale).

5. Voyage de 4 nuits (7 décembre au 11 décembre) avec admission à deux matchs (équipe choisie et autres matchs).

6. Un voyage de 8 nuits (du 11 décembre au 19 décembre) avec accès à trois matchs (demi-finales et finale).

7. Voyage de 4 nuits (du 15 décembre au 19 décembre) avec accès à deux matchs (troisième place et finale).

Le prix de chaque forfait varie en fonction de la ville dans laquelle vous vous rendez. Jusqu’à présent, des vols sont disponibles depuis les villes des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Malaisie. , Malte, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Thaïlande et Royaume-Uni.

Selon le site Web, d’autres villes d’où partiront les vols seront bientôt ajoutées. La compagnie aérienne précise que le forfait n’est pas remboursable.

Les forfaits individuels avec les prix les plus bas indiqués sur le site Web commencent à partir de 3 800 $ (plus de 15,2 millions de pesos), qui comprend l’hébergement en chambre double pour quatre nuits, le petit-déjeuner quotidien et l’entrée à deux matchs des 16 derniers. Toutefois, Qatar Airways a précisé que ce nombre variera en fonction de la ville de départ, ainsi que de la catégorie d’hôtel et des places dans le stade.

De son côté, le forfait au prix le plus élevé -dont la valeur finale varie selon votre ville de destination- est 7 300 $ (plus de 29,2 millions de pesos). Cela comprend l’hébergement en chambre double pour huit nuits, le petit-déjeuner quotidien et l’entrée à trois matches (demi-finales et finale).

Concernant le tarif de base, Qatar Airways précise ce qui suit : « Le tarif initial est par personne, basé sur un minimum de deux passagers voyageant ensemble, pour un prix de vol moyen approximatif (en fonction de votre point de départ). Des services optionnels tels que les transferts aéroport et des visites guidées peuvent être ajoutées. »

Les équipes nationales pouvant être sélectionnées sur la plateforme, pour l’instant, sont les suivantes : Qatar, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Colombie, Croatie, Danemark, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Russie, Serbie, Suisse et États-Unis.

Si l’équipe sélectionnée ne se qualifie pas, la personne pourra choisir une autre équipe à soutenir ou voter pour un remboursement complet avant le 1er avril 2022, selon le portail Web.