PSG – Monaco 1-1, les joueurs du PSG perdent en championnat pour la première fois, Neymar sauve le nul avec Monaco

Monaco a pris l’avantage dès la première grosse occasion, Volland contre Kimpembe qui a couru et a touché le coin inférieur du but de Donnarumma avec son pied gauche. L’attaquant a dû être remplacé cinq minutes plus tard en raison d’une blessure. Le PSG aurait pu égaliser dans la dernière minute de la première mi-temps. Le tir de Messi derrière la surface touche le poteau gauche, d’où le ballon rebondit directement sur Mbappé, qui frappe le poteau droit devant un but vide.