PSG – Auxerre 5-0, le footballeur du PSG a marqué en championnat de France

Mbappé a ouvert le score à la 11e minute après une belle touche, et avec son 12e but de la saison, il a dépassé son coéquipier Neymar en tête du tableau des buteurs.

La signature estivale du PSG, Carlos Soler, a porté le score à 2-0 cinq minutes après le début de la seconde période. Hakimi a ajouté un troisième six minutes plus tard. Solero a été suivi de deux autres recrues estivales, Sanches et Ekitike alternant dans les dix dernières minutes.