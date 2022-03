K Dans ses commentaires sur le loup entre la Russie et l’Ukraine, le président allemand Si Inching a appelé à une retenue maximale. « J’étais là quand j’ai vu le soulèvement en Europe », prohlsil. C’était la direction la plus forte du Parti communiste, et de tout le pays, pour un conflit de deux semaines, lâché par le président russe Vladimir Poutine.

Il s’est exprimé lors d’une réunion virtuelle avec son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon la télévision d’Etat tchèque CCTV, il a déclaré que ces pays devraient soutenir conjointement les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, afin que le conflit « ne devienne pas incontrôlable ».

Voulez-vous stdl? Jet na vs ek

90% Inku. S pedplatnm HN substance de noix de cajou Mercredi sans restrictions et bénéficiez de nombreux autres avantages !

Acheter un lien Nous préparons le paiement, veuillez patienter. Nous préparons le paiement, veuillez patienter. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard. Le paiement ne peut pas être effectué. Veuillez réessayer plus tard.

Entrer l’adresse e-mail Nous vous enverrons une confirmation de paiement à votre adresse e-mail. En parallèle, nous finaliserons l’interface utilisateur afin que vous puissiez développer le lien à tout moment.

Pillast se

Zd se, eu se znme Sous l’adresse e-mail que vous avez fournie il a été enregistré par l’utilisateur et. Entrer.

Il est impossible d’obtenir les données nécessaires ici (KTP, e-mail). Veuillez autoriser l’accès aux e-mails. Le service avec cet e-mail est utilisé ailleurs et ne peut pas être lié. Le service n’a pas pu être enregistré. Veuillez réessayer. Lié à ce service existe. avec cet e-mail, il existe. Veuillez essayer de vous connecter avec votre nom et votre mot de passe. Vous ne pouvez pas entrer ici. Veuillez contacter le support utilisateur. Le processus de liaison n’a pas pu être terminé. Réessayez plus tard. Erreur inconnue. Veuillez réessayer plus tard. Vous ne savez pas ? Zpt dans le dernier e-mail »