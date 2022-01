Prost et Alpine, adieux amers : je suis déçu. J’ai à juste titre décliné l’offre – 2022

D’hier, Alain Prost il n’est plus le team manager Alpes. Le quadruple champion du monde n’a pas encore renouvelé son contrat pour le rôle de consultant et directeur non exécutif de l’équipe de France : c’était un divorce de longue date, mais toujours assez amer. Pas pour la rupture elle-même, mais pour la façon dont l’histoire est sortie (la nouvelle a été présentée en avant-première par Autosport).

L’ancien pilote, désabusé par la méthode des annonces, a confié sa sortie aux réseaux sociaux.

Alain Prost Explosion

Voici ce que l’ancien coureur français a écrit sur son compte Instagram à propos de l’histoire :

« Nous avons convenu d’annoncer ensemble cette décision. Je suis très déçu que la nouvelle qui avait été anticipée aujourd’hui ait été irrespectueuse. Cette situation est la confirmation que j’ai à juste titre rejeté l’offre qui m’a été faite. Abou Dhabi pour 2022, une offre que j’ai déclinée en raison à des relations difficiles avec les autres cadres de l’équipe. À tout le monde d’Enstone et de Viry, je leur dis qu’ils vont me manquer.

Prost a également travaillé avec la société mère d’Alpine, Renault, en tant que pilote entre 1981 et 1983. Il a ensuite été embauché en tant que consultant et ambassadeur de l’équipe d’Enstone en 2015. Il a joué un rôle plus formel depuis juillet 2019 lorsqu’il a été nommé non- directeur exécutif de la société britannique à l’origine de l’équipe, en remplacement direct du dirigeant du groupe Renault Thierry Bolloré. Depuis hier, Alpine représente le passé pour Alain Prost.