projet de tourisme équestre

Là Fitetrec Ante au Camino de Santiago : nouveau projet international de tourisme équestre. 2022 est une Année Sainte et la Fédération l’honore avec organisation » Cheminée « Avec 12 cavaliers amenant leurs chevaux d’Italie sur une distance d’environ 250 km pour rejoindre la capitale Galice . Un voyage qui commence le 15 mai et se termine le 21 mai, riche d’histoire, de tradition et de campagne, un voyage effectué par des chevaliers traversant certaines des plus belles villes de la région. Asturies Et Galice où maisons de pierre, toits d’ardoises et vertes prairies emplissent les yeux de tous les pèlerins qui empruntent chaque année le Chemin Français. Le point d’arrêt est bien aménagé par le centre équestre Chevaux MM avec le guide Mario Menici qui ont fait ce voyage pendant 24 ans sont : Astorga, Ponferrada , molinaseca , O Cebreiro , Portomarin , Samo , Mélide , Pedrouzo Et Saint Jacques de Compostelle .

Une organisation organisée qui a satisfait des coureurs de diverses régionsItalie comme Lombardie, Toscane, Latium Et Calabre et il a eu l’un des moments les plus importants lorsque samedi soir, ils ont été reçus par Cecilia Pereira Marimn (Comisaria do Xacobeo 2021) et Francisco Sigul dans l’extraordinaire hospitalité offerte par la municipalité de Pistoia avec le conseiller pour le tourisme Alessandro Sabella. Un grand projet international de tourisme équestre qui impliquera l’Italie, la France et l’Espagne avec le pèlerinage, à partir de Saint Pierre et passer Pistoia Et carcasse, atteindra Saint-Jacques-de-Compostelle chaque année. Une vision fédérale européenne de plus en plus large qui fédère de plus en plus tous les amoureux des chevaux : avec cet objectif clair en tête, le Président Franco Amadio, a participé pour la première fois, 24 ans après la dernière. Un merci particulier aux chevaux de différentes races et croisements (Maremmani, Roman Horse, Quarter Horse, etc.) qui ont fait preuve de force et de cœur en offrant à tous leurs cavaliers une belle entrée devant la Cathédrale.