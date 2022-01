Programmation du calendrier cycliste pour cette année 2022 – Cyclisme – Sports

Comme cela a été le cas ces dernières années, le cyclisme colombien regarde avec espoir à quoi ressemblera la saison cycliste 2022 dans le monde.

Cette Tour d’Italie, cette Tour en France et Retour en Espagne Ce sont les trois compétitions les plus importantes, et ce que les cyclistes y ont fait entre dans l’histoire.

C’est pourquoi, depuis l’annonce du tracé, les tests ont commencé à être débattus, même si les lots roulaient à leurs dates respectives.

Virage rentable pour les cyclistes colombiens

En regardant la piste, il ne fait aucun doute que le Giro (du 8 au 30 mai) est une compétition idéale pour les cyclistes colombiens, car il a une bonne dose d’alpinisme et n’est que de 26 kilomètres contre la montre, divisés en deux jours, un jour 9.2, la première semaine, et l’autre 17 km, le dernier jour.

Egan Bernal Il est le champion actuel et il ne sait pas s’il maintiendra cet état, mais Miguel Angel ‘Superman’ Lopez Oui, il a confirmé qu’il serait là, et la tournée était parfaite pour lui.

Tour de France, inconnu

Egan Bernal (au centre), champion, Geraint Thomas (à gauche, deuxième) et Steven Kruijswijk, tous trois du Tour 2019. Photo: Archives / TEMPS

La France, cette fois, n’est pas un bon choix pour la Colombie. Le Tour 2022 (du 1er au 24 juillet) comportera non seulement cinq arrivées élevées, des étapes sur des heures totalisant 57 km, mais les rivaux sont le Slovène Tadej Pogacar, champion des deux dernières éditions, et Primoz Roglic, qu’ils sont invaincu.

Bernal, tout indiqué, ira sur le Tour, comme Nairo Quintana, mais pour les points inscrits ce n’est pas facile pour eux de gagner.

La Vuelta a Espaa peut aussi être une course qui s’adapte aux conditions des coureurs nationaux, mais la montre est un talon d’Achille.

L’édition 2022 (19 août au 11 septembre) couvrira une distance de 23 km par équipe la première semaine et 31 individuellement au début de la seconde mi-temps. Roglic est le champion actuel.

Bien sûr, il y a eu neuf bons résultats, mais en termes de contre-la-montre, la Colombie a commencé à perdre.

