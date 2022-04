Profil Radio | L’OTAN, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, a été fondée le 4 avril 1949.

Il est conçu comme une alliance de défense de l’Europe et de l’Amérique du Nord pour promouvoir la paix et la stabilité et maintenir la sécurité de ses membres.

L’organisation, dont le siège est à Bruxelles, en Belgique, a été créée lorsque la guerre froide s’intensifiait. Son but était de protéger les pays d’Europe occidentale de la menace posée par l’Union soviétique et de contrer la propagation du communisme après la Seconde Guerre mondiale.

En avril 1949, ses 12 fondateurs – les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France et huit autres pays européens – ont signé le Traité de l’Atlantique Nord, s’engageant à se protéger mutuellement par des moyens politiques et militaires.

Malgré les changements géopolitiques majeurs qui se sont produits depuis la création de l’OTAN, les objectifs sont restés les mêmes. Le grand principe qui sous-tend cette alliance est le principe de défense collective : « Une attaque armée contre l’un ou plusieurs d’entre eux en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre tous ».

L’OTAN s’appuie sur la contribution de la force de ses États membres, ce qui signifie qu’elle est fondamentalement aussi forte que les forces individuelles de chaque pays. Il est dans l’intérêt de toute la coalition de s’assurer que chaque pays consacre des ressources suffisantes à sa défense.

Cela a été l’un des principaux points de l’alliance, les États-Unis et le Royaume-Uni critiquant fréquemment les autres États membres pour ne pas avoir fait leur juste part.

Les dépenses militaires américaines ont toujours éclipsé les budgets des autres alliés depuis la création de l’OTAN en 1949. Mais la différence est devenue beaucoup plus grande lorsque les États-Unis ont augmenté leurs dépenses après les attentats du 11 septembre 2001.

Selon les directives de l’OTAN, chaque pays devrait consacrer 2 % de son PIB à la défense, mais la plupart n’ont pas réussi à atteindre cet objectif.

Après la chute de l’Union soviétique, l’OTAN s’est développée et a prospéré. Depuis lors, ses membres ont servi comme casques bleus en Bosnie, ont lutté contre la traite des êtres humains et ont été déployés pour intercepter des réfugiés en Méditerranée.

Cette histoire a également fait l’actualité sur Perfil Radio.

Manuscrits et locutions de Pita Fortín.

par Radio FM Profil 101.9