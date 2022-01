Produits dangereux : la France supprime Wish.com des moteurs de recherche

La plateforme d’achat en ligne Wish.com disparaîtra des résultats des moteurs de recherche Internet tels que Google en France et sera également supprimée des autres services en ligne. Celle-ci est arrêtée par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et est soumise à une réglementation de droit européen.

À titre de justification, Le Maire se réfère à un contrôle aléatoire des articles qui ont été vendus via Wish.com. De nombreux produits se sont révélés illégaux, voire dangereux. Cela semblait particulièrement mauvais dans les catégories des jouets (95 pour cent non conformes, 45 pour cent dangereux) et des appareils électriques (95 pour cent non conformes, 90 pour cent dangereux). En outre, d’autres violations ont été constatées.

Pas une bonne réputation

Wish.com va Selon le gouvernement français à la loupe depuis 2018. Des enquêtes sur la sécurité des produits des biens qui y sont vendus ont été menées par l’agence de protection des consommateurs DGCCRF, avant que les pratiques commerciales ne soient analysées. Il a été constaté que Wish.com était également « insatisfaisant » avec les rappels de produits et les rappels. Dans certains cas, les produits signalés comme dangereux sont retirés de la portée dans les 24 heures, mais dans la majorité des cas, le produit est ensuite revendu sous un autre nom. S’il y a un rappel, le client recevra trop peu d’informations, notamment sur le danger, même si Wish.com était au courant.

La plate-forme Wish.com est devenue connue pour sa publicité agressive et à bas prix sur Facebook, et le nom du site d’achat est désormais presque synonyme de produits contrefaits et de mauvaise qualité. Au fil des ans, les plaintes concernant les côtés ont augmenté. Le gouvernement français a demandé aux opérateurs de supprimer les informations trompeuses sur le produit, d’attirer l’attention sur les dangers et d’informer des contrôles dans un délai de deux mois. Comme cela n’a pas été rempli, il a maintenant été ordonné de le retirer de la liste. Si Wish.com ne se conforme toujours pas à la demande, ils iront encore plus loin et interdiront complètement le site de France, il a convaincu Reuters. Wish.com dispose de « quelques semaines » pour éviter que cela ne se produise.

