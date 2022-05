Prêt en championnat possible – Sky: le RB Leipzig pourrait faire venir le gardien Maarten Vandevoordt de Genk dès 2023

Il y a quatre semaines, le RB Leipzig a engagé le gardien Maarten Vandevoordt comme successeur potentiel de Peter Gulacsi. Cependant, le gardien de but du club belge de première division KRC Genk n’ouvrira initialement dans la ville commerciale qu’en 2024 – et continue de s’appuyer sur l’expérience professionnelle de son pays d’origine.

Tel que rapporté par Sky, Les jeunes de 20 ans peuvent quitter leur employeur actuel un an plus tôt. « Une clause permet un transfert anticipé. » Le coût d’une dizaine de millions d’euros ne changera probablement pas. Avantage pour le RB Leipzig : ces finalistes de la Coupe DFB pourraient placer l’homme de 1,92 mètre dans une ligue qualitativement supérieure. Étant donné que Gulacsi n’a que 32 ans et continue d’être en forme, un prêt de deux ans à une équipe de poids moyen d’Angleterre, d’Italie, de France ou d’Espagne est envisageable.

Le gardien belge des moins de 21 ans fête actuellement ses débuts professionnels à l’âge de 17 ans et sept mois. Près de trois mois plus tard, il a également fait ses débuts en Jupiler Pro League et en Champions League pour Genk. À 17 ans et 287 jours, Vandevoordt est le plus jeune gardien de but à avoir joué dans la catégorie reine.