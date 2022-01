Présidentielle en France : premier rassemblement de droite, premier combat

L’entrée entre les deux ailes de la foule et les trois couleurs ondulantes : bienvenue en rock star à candidat de droite à l’élection présidentielle française, Eric Zemmour, à l’occasion de sa première réunion officielle au parc des expositions de Villepinte, devant Paris, avec environ 15 mille personnes.

« L’enjeu est énorme – a-t-il dit à ses partisans – si je gagne cette élection, ce sera le début de la reconquête du plus beau pays du monde ».

Le chroniqueur controversé a été qualifié de raciste, sexiste et antisémite pour ses déclarations dures sur l’immigration et l’identité française. Mais pour ceux qui le soutiennent, il est le seul candidat capable de « sauver » la France du « déclin et de la décadence ».

Je suis un supporter de Zemmour

« Bien que parfois c’est trop, je pense que nous en avons besoin. Au moins au début, pour mettre de l’ordre dans notre pays », a déclaré un jeune électeur.

« On dit qu’il est misogyne ? Eh bien, je l’aime. Je l’aime. La France ne va nulle part et il est le seul à avoir l’idée de faire revivre le pays, et tout l’Occident. Parce que tout le monde occidental est perdre son identité, sa culture », a ajouté une femme présente à la réunion.

« Je pense qu’il est important de revenir aux valeurs traditionnelles et ancestrales. Elles doivent être réévaluées. Nous avons besoin de décisions plus drastiques », a soutenu un étudiant, qui a salué la politique et les méthodes de Zemmour.

Le combat dans le rallye

Mais le rassemblement de la Reconquête – c’est le nom du parti – a rapidement dégénéré en bagarre lorsqu’un groupe d’activistes antiracistes a tenté de manifester contre le candidat à la présidentielle. Les partisans de Zemmour ont lancé des coups de poing et des chaises et les militants du front opposé ont dû être escortés par la police.

« S’ils me détestent, c’est parce qu’ils te détestent – insiste Zemmour – s’ils me détestent, c’est parce qu’ils te détestent. Tout est permis contre moi. Le groupe est maintenant après moi. Mes opposants veulent ma mort politiquement, les journalistes veulent ma mort socialement et les djihadistes me veulent à mort ».

Pendant ce temps, à Paris, plus de 2.000 manifestants, selon la police, ont défilé pour dénoncer les candidats anti-islam et anti-migrants, condamnés à deux reprises pour incitation à la haine raciale.