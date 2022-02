Présidentielle en France : Macron trahi par Poutine sur la désescalade

Rome, 23 février (asannews) – Emmanuel Macron espère obtenir sa première date électorale pour reprendre l’Elysée avec un atout dans sa manche : la désescalade de la Russie en Ukraine. Mais après des jours d’intense activité diplomatique dont il a été le protagoniste, Vladimir Poutine a pris un chemin dans la direction opposée. Une trahison, comme le décrit Le Monde, est d’autant plus chaude qu’elle survient à peine cinquante jours après le vote présidentiel, ce qui obligera Macron à prendre position et à se battre pour conserver également son budget de politique étrangère. Ses rivaux ont immédiatement profité de cet incident. A droite, Valérie Pecresse, la candidate à l’Elysée du parti Les Républicains, s’exprime sur France Inter sur un dialogue important mais « tardif » et « seul ». Emmanuel Macron, a-t-il dit, « s’est présenté » en crise en « l’exploitant à des fins électorales ». Insultes dans les affaires sous-marines de l’Australie, la présidence de Macron affaiblira la France à l’international. Sa politique d’éclat permanent ne sera qu’une succession de trous dans l’eau », a insisté le sénateur vendéen Bruno Retailleau, conseiller Pecresse. Jean-Christophe Lagarde, au motif qu’Emmanuel Macron « s’est laissé tromper » par Vladimir Poutine.