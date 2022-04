Présidentielle en France : faible taux de participation au premier tour

Si le résultat final est conforme aux projections, qui sont également basées sur les bulletins de vote qui ont été additionnés, cela signifie un meilleur résultat pour Macron et Le Pen qu’il y a cinq ans. à cette époque, la paire a également participé au tour de détermination des élections. A l’époque, Macron l’avait emporté avec environ les deux tiers des suffrages, cette année on s’attend à un match plus égal qu’au printemps 2017.

Que dit le devis ?

Les premières projections publiées par les médias français après la clôture du vote ont montré la différence entre les deux candidats en lice dans une fourchette de quatre à six points, les dernières estimations de trois agences suggérant environ cinq points de victoire de Macron. Par rapport à 2017, le représentant de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, semble également avoir amélioré ses résultats, que les projections attribuent à un peu plus de 20 % des suffrages exprimés.

Comme le montrent les sondages, les décisions seront également prises au second tour de cette année, comme lors des élections précédentes. Même alors, Macron a combattu Le Pen.

Selon les sondages, Macron a longtemps été le favori. Les chefs d’État abandonnent essentiellement les campagnes traditionnelles et ne participent pas aux débats télévisés avec leurs rivaux, par exemple. Macron s’est plutôt concentré sur les efforts visant à résoudre diplomatiquement la guerre en Ukraine. Mais les Français sont plus préoccupés par la hausse du coût de la vie, un sujet sur lequel Le Pen travaille depuis quelques semaines.. La revanche du duel entre cette paire apportera probablement un résultat beaucoup plus serré cette année.

Macron remercie les électeurs et ses rivaux

« Ne vous y trompez pas, rien n’est décidé et le débat que nous aurons dans les deux prochaines semaines est très important pour notre pays et pour l’Europe », a déclaré le président citant Le Monde. « Je veux toucher tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à proposer quelque chose de nouveau pour rassembler différentes croyances et différentes priorités. » a déclaré Macron.

Le président a remercié les électeurs après avoir apparemment obtenu environ 28% des suffrages exprimés et, dans son discours, a également félicité le candidat perdant. Il a également salué les rivaux qui, après le premier tour, se sont opposés à leur compatriote de droite bavarois Le Pen, ou ont exprimé leur soutien au chef de l’Elysée. « Certains l’ont fait pour arrêter l’aile droite… Je respecte ça », elle dit.

Au premier tour, 12 candidats s’affrontent

Au total, 12 candidats se présentent pour soutenir l’électorat, Jusqu’à 48,7 millions d’électeurs peuvent voter. Si Macron et Le Pen ne se qualifient pas pour le second tour, ce sera une grosse surprise. De récents sondages attribuent 26 % des voix à Macron et 23 % des voix à Le Pen. Selon eux, 17 à 18 % des électeurs soutiendront le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui occupe la troisième place du sondage.

Macron a été le dernier candidat à se rendre aux urnes, qui se sont déroulées vers 13h00 dans le nord de la France dans le département du Pas-de-Calais. Dans la même région, sa plus grande rivale, Marine Le Pen, a également été ferraillée, selon franceinfo.

Qui le candidat malheureux soutiendra-t-il au prochain tour ?

Le candidat républicain Pécresse a déclaré qu’il voterait pour Macron au second tour. Selon lui, l’aile droite n’a jamais été aussi proche qu’aujourd’hui de la victoire. Le Pen n’aurait pas dû obtenir un seul vote au second tour, a déclaré le candidat de gauche Mélenchon, qui aurait obtenu environ un cinquième des voix. Eric Zemmour, qui semble avoir remporté 7 % des voix, a soutenu Le Pen. D’autres candidats de premier plan se sont clairement définis contre les politiciens d’extrême droite.

Le vote en France métropolitaine commence à 08h00 CEST, dans certains territoires d’outre-mer, le vote a lieu le samedi. Les bureaux de vote doivent fermer à 20h00, et ils viennent depuis estimations préliminaires et résultats préliminaires. Il y a cinq ans, au premier tour, Macron avait remporté 24 % des voix et le second, Le Pen, 21,3 %.