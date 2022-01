Président : J’espère qu’il y aura une coopération avec la France dans le nucléaire – Puls Biznesu

Le président a déclaré à TVP Info que dans un entretien avec Emmanuel Macron, il avait indiqué, entre autres, que la diversification de l’approvisionnement en gaz en Europe était « très nécessaire ».

« C’est pourquoi nous construisons un gazoduc du plateau norvégien à la Pologne pour assurer la sécurité du gaz et de l’énergie dans notre partie européenne. C’est pourquoi nous construisons des interconnexions nous reliant à l’Ukraine, la Lituanie et la Slovaquie », a déclaré le président. Comme il l’a ajouté, « c’est une activité qui construit la sécurité européenne également au sein de l’UE ».

« Ici, le président a convenu avec moi que c’est ainsi que nous devrions agir. J’ai également proposé la possibilité de prendre des mesures communes pour aider la Moldavie. Il ne l’a pas exclu et a dit que c’était une bonne idée », a déclaré Duda, faisant référence à à la suspension annoncée par l’approvisionnement en gaz russe de la Moldavie s’il ne satisfait pas aux exigences qui lui sont imposées.

Andrzej Duda, photo : Marek Wiśniewski

Le président a ajouté qu’il s’était entretenu vendredi avec la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, et avait promis de rechercher le soutien de la Moldavie, car « cette situation est en effet dangereuse, surtout compte tenu de l’hiver à venir ». « Je suis heureux que nous ayons pu aider, que l’offre de notre entreprise ait été remportée et c’est très bien que nous montrons cette aide, car c’est un geste amical et sympathique » – a-t-il souligné.

Interrogé sur la possibilité d’une coopération future entre la Pologne et la France dans le domaine de l’énergie nucléaire, Duda a exprimé l’espoir que « la coopération dans ce domaine sera établie ». « La France est un partenaire européen avec une grande expérience dans le domaine de l’énergie nucléaire. Les centrales nucléaires nous seront nécessaires si nous voulons tenir nos engagements climatiques. Nous n’avons pas d’autre choix. C’est une caractéristique de notre pays que nous ne pouvons pas obtenir suffisamment d’énergie provenant de sources renouvelables. , par exemple parce qu’il n’y a pas toujours de vent, le soleil brille « – note Andrzej Duda.