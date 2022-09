Préparatifs des funérailles de la reine : homme d’État uniquement en bus, visite de type aéroport | Nouvelles

Les hommes d’État étrangers, y compris les présidents des États-Unis, de la France et de l’Allemagne, reçoivent des instructions strictes du ministère britannique des Affaires étrangères concernant leur voyage aux funérailles de la reine Elizabeth II. Londres a demandé aux politiciens de se rendre au Royaume-Uni sur des vols commerciaux dans la mesure du possible et non par jets privés. Dans la capitale britannique, les hôtes les transporteraient alors en masse vers l’abbaye de Westminster en bus, les limousines privées seraient interdites. Le serveur l’écrit avec des liens vers des documents pour les ambassades étrangères Politique.

Les instructions visant à éviter le surpeuplement de l’aéroport et des rues du centre de Londres, où des centaines de milliers de personnes sont susceptibles de se trouver le jour des funérailles, peuvent être mal vues par certains politiciens, a noté The Guardian. Selon lui, il est difficile d’imaginer, par exemple, que le président américain Joe Biden, toujours entouré d’un grand nombre d’agents de sécurité et autre entourage, se rende aux funérailles en bus.

Les politiciens reçoivent des informations par l’intermédiaire des missions diplomatiques de leur pays selon lesquelles les invitations funéraires ne s’appliquent qu’à certaines personnes et à leurs compagnons – c’est-à-dire à l’épouse ou au conjoint ou au mari/conjoint. « Le gouvernement regrette qu’en raison du nombre limité de lieux, d’autres membres de la famille de certains invités ou leur entourage ne soient pas en mesure d’assister aux funérailles nationales et aux événements qui les accompagnent », a déclaré le journal The Guardian, citant le document. La cathédrale peut accueillir environ 2 000 personnes.

L’énorme tâche logistique consistant à amener l’homme d’État à la cathédrale de Westminster à temps et en toute sécurité était censée être accomplie par le gouvernement en escortant l’homme politique d’un endroit sans nom à l’ouest de Londres jusqu’au cimetière. Les politiciens ne seront pas autorisés à conduire des voitures.

A la veille des funérailles, le dimanche 18 septembre, le roi Charles III organisera une réception au palais de Buckingham pour les invités, a écrit Politico. Les hommes d’État étrangers auront ensuite l’occasion de rendre hommage au cercueil de la reine au Parlement. Après les funérailles, les hommes d’État seront divertis par le secrétaire d’État James Cleverly.

Londres se prépare à un flot de personnes en deuil, des centaines de milliers de personnes voudront voir le cercueil

Londres se prépare à un afflux de personnes en deuil qui souhaitent personnellement rendre hommage à feu la reine Elizabeth II. Le cercueil sera exposé au public de mercredi à lundi au Parlement historique, où l’on estime que plus de 750 000 personnes y assisteront. Selon The Times, la file d’attente devant le parlement sera longue de plusieurs kilomètres et les délais d’attente pourront atteindre vingt heures, et 10 000 policiers assureront le maintien de l’ordre dans la métropole.

Roi d’Angleterre Charles III. aujourd’hui, il prend la parole au parlement pour la première fois après avoir accédé au trône. Il a remercié les législateurs des deux chambres pour leurs condoléances et a déclaré qu’il souhaitait servir le pays sur les traces de sa mère, la reine Elizabeth II. Le roi était accompagné de sa femme Camilla. Les deux à Édimbourg ont accompagné le cercueil avec le défunt lors du cortège funèbre jusqu’à la cathédrale locale. « Le Parlement est l’instrument vivant et respirant de notre démocratie », a déclaré le roi. « Alors que je me tiens devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’histoire qui nous entoure et nous rappelle les traditions parlementaires vivantes », a-t-il ajouté.

Selon The Times, ceux qui ont assisté au dernier adieu à la reine, décédée jeudi dans sa résidence de Balmoral en Écosse, vont probablement inonder les rues du centre de la capitale. L’événement devrait attirer plus de monde à Londres que les dernières grandes funérailles royales, lorsque le cercueil de la reine mère a été exposé au public en 2002. À cette époque, 200 000 personnes l’ont vu. Lors des funérailles de la princesse Diana en 1997, il y avait environ un million de spectateurs dans les rues de Londres.

Le gouvernement britannique a fourni aujourd’hui des détails informations pour ceux qui ont l’intention de conserver la reine Elizabeth II. Le Westminster Hall du Parlement, où le cercueil sera placé au-dessus du corbillard, sera ouvert 24h/24 du mercredi après-midi au lundi matin. Les funérailles nationales de la reine auront lieu près de l’abbaye de Westminster le lundi 19 septembre.

« Ceux qui souhaitent participer devront faire la queue pendant plusieurs heures, peut-être même la nuit », a prévenu le gouvernement, encourageant ainsi les habitants à apporter suffisamment de nourriture et de boisson et, si possible, à ne pas amener d’enfants. Selon The Times, les files d’attente peuvent atteindre huit kilomètres et attendre jusqu’à 20 heures.

Avant d’entrer réellement au Parlement, tout le monde doit passer un contrôle de sécurité similaire à un contrôle à l’aéroport. À l’intérieur, les personnes ne peuvent transporter que de petits bagages, ne peuvent apporter aucun liquide, ne peuvent pas filmer ou prendre de photos et ne doivent pas troubler l’atmosphère solennelle. Ils doivent donc être calmes et avoir une tenue correcte.

À Londres, environ 10 000 policiers assureront la sécurité pendant l’événement de deuil, et ils seront assistés par jusqu’à 1 500 militaires.