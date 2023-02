Prendre sa retraite à 64 ans ? Pas! Les Français ont refusé et sont descendus dans la rue

Renouveler: 29/01/2023 12:40 Délivré par: 29/01/2023, 12:05 Bruxelles/Paris – Les médias américains et britanniques considèrent les résultats des élections présidentielles en République tchèque comme une défaite du style politique faux et populiste représenté par Andrej Babiš et une victoire du