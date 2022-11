Première mondiale au Qatar. Superviser l’arbitre dans les virages

Personne ne leur enlèvera cela. Elles ont été les premières femmes à servir d’arbitres dans un championnat de football masculin. Stéphanie Frappart sera la quatrième arbitre du match Portugal-Ghana d’aujourd’hui.

De plus, dans le pays arabe du Qatar, une telle démarche a une certaine symbolique. Jusqu’à récemment, les hommes n’étaient pas habitués à voir des femmes occuper des postes de direction, conduire des voitures, faire du sport…

Outre la Française, la Japonaise Yoshimi Yamashita et la Rwandaise Salima Mukansanga « sifflent » également au Qatar, et les trois sont rejointes par trois autres femmes, pour la plupart à des postes d’assistantes.

Six femmes des cinq confédérations mondiales feront partie des 129 arbitres qui couvriront 64 matches. Leur choix n’a rien à voir avec le sexe, c’est juste une question de capacité et de réussite. Ils sont parmi les meilleurs et c’est pourquoi ils sont là.

Pour nous, ce sont des arbitres, des officiels de match. C’est aussi le message que je leur ai donné. Vous n’êtes pas ici parce que vous êtes une femme, vous êtes ici parce que vous êtes arbitre de match de la FIFA. Et à cause de cela, ils sont prêts à gérer n’importe quel type de match en fonction de leur apparence… Pierluigi Collina

Comme toujours, Stephanie Frappartová, en tant que 4ème arbitre, examinera la situation autour des remplacements, les dispositions pour les remplacements et leurs signaux, et enverra des informations au monde sur le nombre de minutes de chaque mi-temps. Mais lui, les Japonais et les Rwandais doivent être les premiers au prochain Mondial.

Frappartová, 38 ans, est la plus expérimentée, une carrière remplie de jalons.

Elle a sifflé sa première finale à l’été 2019 lors de la Coupe du monde féminine en France, lorsqu’elle a arbitré l’US vs. Néerlandais. Cependant, au printemps de la même année, elle a fait une percée encore plus importante lorsqu’elle a été sélectionnée pour arbitrer le premier match féminin entre le SC Amiens et le RC Strasbourg dans le premier championnat de France masculin.

En août, elle a arbitré la Super Coupe de l’UEFA 2019 entre Liverpool et Chelsea, devenant ainsi la première femme à arbitrer un match aussi important.

Il a fait ses preuves et match après match a suivi. Plus récemment en 2019, il a arbitré le match retour du match d’ouverture de la Coupe des champions d’Irlande où Dundalk a battu les champions d’Irlande du Nord Linfield 6-0. Et Frappart n’a pas joué avec l’Irlandais impulsif – il leur a montré deux cartons jaunes.

En décembre 2020, elle est devenue la première femme arbitre à arbitrer un match de l’UEFA Champions League entre la Juventus et le Dynamo Kyiv. Au printemps suivant, elle a également officié lors du match retour de l’UEFA Champions League entre l’Atlético Madrid et Chelsea, et peu de temps après, elle est devenue la première femme à arbitrer lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA – un match entre les Pays-Bas et la Lettonie.

Quand une petite française se dresse contre un mur d’hommes, par exemple lors de la mise en place d’un mur, cela peut avoir un effet humoristique. Cependant, son attitude et son comportement sont exemplaires. Il est fort, intelligent et raisonnable. Beaucoup l’admirent pour garder son sang-froid dans le monde du sport masculin. Ce n’est pas un hasard s’il a remporté cette année le prix IFFHS du meilleur arbitre du monde pour la troisième fois consécutive.

Selon la Française, la présence d’une femme arbitre dans le Mondial masculin fera passer un message important. « C’est un signal fort de la FIFA et des autorités qu’il y aura des femmes arbitres dans ce pays », a-t-il déclaré.

Comme l’a souligné il y a quelques jours le directeur de l’arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, les femmes arbitres de la Coupe du monde ne seront confrontées à aucune restriction fondée sur des raisons culturelles ou religieuses dans les matches de pays conservateurs tels que l’Iran, l’Arabie saoudite ou le Qatar.

« Leur présence est quelque chose de nouveau, quelque chose qui attire l’attention. Mais pour nous, ce sont des arbitres, ce sont des officiels de match. C’est aussi le message que je leur ai donné. Vous n’êtes pas ici parce que vous êtes une femme, vous êtes ici parce que vous êtes arbitre de match de la FIFA. Et c’est pourquoi ils sont prêts à organiser n’importe quel match en fonction de leurs performances », a déclaré Collina.

Vendredi soir, une autre femme, Yamashita Japon, débutera le match Angleterre-Etats-Unis en tant que 4e arbitre.