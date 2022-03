Premier round de pourparlers mais la guerre continue. Moscou appelle à une Crimée et une Ukraine neutres

Les mots qui ont laissé une lueur d’espoir ont été prononcés par le négociateur en chef de la Russie, Vladimir Medinsky, à l’issue de trois séries de pourparlers, qui ont duré près de cinq heures et ont été interrompues par deux pauses, dont l’une a momentanément semblé être la fin de la conversation. négociations. « Nous avons trouvé des points qui permettent de trouver un terrain d’entente. » Des propos confirmés par Leonid Slutsky, membre de la délégation russe : « Il y a plusieurs points où des progrès peuvent être réalisés. Au cinquième jour de la guerre russe en Ukraine, lorsque des bombes à fragmentation sont tombées sur des habitations civiles à Kharkik, Kiev a riposté et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé la demande officielle d’adhésion à l’UE, les nouvelles les plus attendues sont venues de la frontière avec la Biélorussie, où le La délégation ukrainienne et la Russie se sont rencontrées pour tenter des négociations dans la région de Gomel, où le protocole de Minsk a été signé pour mettre fin à la guerre en Ukraine en 2014.

Quatre représentants d’un côté (un russe) et cinq de l’autre, pour rendre hommage au ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei, qui a invité les délégués à « se sentir en sécurité ». Mais Moscou n’a pas envoyé de ministres, seulement des députés, signe que la diplomatie au premier degré n’avançait pas, tandis que l’Ukraine a choisi le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov, symbole d’un pays en guerre, comme son émissaire, et le Jerusalem Post a écrit que l’oligarque russe Roman Abramovitch, basé à Londres, sera à la frontière, convoqué par l’Ukraine pour une médiation.

La bonne nouvelle, c’est que la table n’a pas dopé, il y aura bel et bien un second round de négociations sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans les prochains jours. Sonne comme le début d’un dialogue possible. Mais il n’y a pas eu de cessez-le-feu et les sirènes ont annoncé la reprise des bombardements à Kiev dès la clôture des négociations. Que le tableau soit moins rose que celui dépeint par la déclaration de la Russie est compréhensible pour le conseiller présidentiel ukrainien, Mykhailo Podolyak : les négociations – a-t-il tweeté – « difficiles » et la position de la Russie « très partielle ».

La réalité est que la distance entre Kiev et Moscou est grande et apparemment infranchissable. Cela était compréhensible lorsque le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone, alors que les négociations étaient toujours en cours à la frontière biélorusse. Sur la table, Poutine revient à sa place : la reconnaissance de la souveraineté de la Russie sur la Crimée et la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, qui doit devenir neutre. Macron pense plutôt à une crise humanitaire. L’actuel président de la France et le président de l’Union européenne ont appelé Poutine à « arrêter les bombardements de civils et de maisons, entretenir toutes les infrastructures civiles et sécuriser les routes principales, en particulier dans le sud de Kiev ». Le président russe « a promis de les suspendre », ont-ils expliqué depuis l’Elysée. Mais la guerre, en fait, continue de suivre son cours.

Les conditions réelles pour l’Ukraine ont été mises sur la table par le président Zelensky, en les rappelant avant la réunion : un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes, mais surtout une défense plus générale de l’important principe de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La distance entre les parties était également évidente dans les déclarations des deux délégués. La Russie a parlé de progrès possibles et a semblé satisfaite : « Le plus important est que nous avons convenu de poursuivre le processus de négociation et la prochaine réunion aura lieu dans les prochains jours à la frontière polono-biélorusse. Il y a un accord », explique Medinsky. L’Ukraine, cible de l’opération militaire à Moscou, est plus prudente et pessimiste : « Malheureusement, la Russie a encore une vision très biaisée du processus destructeur qu’elle lance », a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller de Zelensky. Le climat général est toujours très tendu et en Ukraine il y a des combats. Les fusillades et les attentats à la bombe se poursuivront lors du prochain cycle de pourparlers, dans quelques jours. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a lancé un appel directement aux citoyens russes pour leur demander de se mobiliser contre l’invasion. « Vous n’obtiendrez que des milliers de cercueils et d’appauvrissement. Vous pouvez toujours arrêter Poutine et demander l’arrêt de la guerre ».