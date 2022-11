Prédisez qui gagnera au Qatar. Brésil et autres favoris du championnat

Dans moins d’une semaine, dimanche 20 novembre, débutera le match Qatar-Equateur Coupe du monde de footballnous rendrons hommage aux nouveaux champions juste avant le jour de Noël le 18 décembre.

Qui c’est? Nous essaierons au moins de faire allusion.

En raison des conditions climatiques sur le site non traditionnel du tournoi, les championnats auront lieu à une date inhabituelle au milieu de la saison. Et c’est ce qui en fait un jeu du destin insaisissable qui peut perturber les tendances actuelles.

Jusqu’à récemment, par exemple, il avait toujours été vrai que même si la balle était ronde et les fortunes instables, un tournoi aussi important que la Coupe du monde n’avait jamais été remporté par un outsider. Le nombre de pays qui ont remporté le trophée du championnat est relativement faible. Il comprend l’Uruguay, l’Italie, l’Allemagne, le Brésil, l’Angleterre, l’Argentine, la France et l’Espagne.

La dernière fois qu’il a rejoint ce club de champions Francequi utilisaient le milieu familial en 1998, et Espagnolcapitalisé sur la génération la plus titrée de son histoire lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Selon les bookmakers, il est fort probable que les champions du monde 2022 soient recrutés dans le vivier de champions précédent. Par conséquent, si le « facteur Qatar » et la date non traditionnelle du tournoi, qui pourrait offrir une meilleure chance de surprise, n’interfèrent pas, alors « l’autre » aussi.

Parmi les nations qui n’ont pas encore remporté la Coupe du monde, les triples finalistes des Pays-Bas ont les cotes les plus faibles à Fortuna cette année. Ensuite, la Belgique, dont on espérait la génération forte, mais jusqu’ici en vain, puis il y a le Portugal, toujours avec Cristiano Ronaldo, ou le Danemark avec Christian Eriksen, qui a survécu à sa propre mort après une crise cardiaque lors des derniers Euros. Et aussi la Croatie active La dernière coupe du monde ils ont montré la limite supérieure pour ces petites nations en se qualifiant pour la finale.

Avec tout le respect que je vous dois, les meilleurs favoris doivent être regardés ailleurs. Fortuna convient avec les plus grands bookmakers du monde que le plus grand favori du tournoi est l’équipe du Brésil, avec une cote de 5,3. Pour clarifier : si vous pariez 100 couronnes dessus et que le Brésil remporte réellement le tournoi, vous vous retrouverez avec 530 couronnes.

Selon les cotes Fortuna, les champions en titre de France (6,5), d’Argentine (7), d’Angleterre (7,3), d’Espagne (9) et d’Allemagne (12) suivent dans la liste des favoris.

Conseils pour la liste des actualités WC 2022 Meilleur buteur : Gabriel Jesus (Brésil) Meilleur joueur : Lionel Messi (Argentine) Meilleur gardien : Manuel Neuer (Allemagne)

Il y a quatre ans, l’auteur de ce texte avait raison lorsqu’il favorisait la France pour remporter la Coupe du monde, une équipe très complexe et équilibrée, hormis le porteur du facteur X, qui est sans doute Kylian Mbappé, selon beaucoup, l’un des les plus grands talents du football de tous les temps.

Cette année, le reporter Seznam Zpráv a hésité avec son pourboire entre la France, l’Argentine et le Brésil. Et enfin, il pointe du doigt l’équipe « canarienne », à savoir le Brésil, qui sont bien sûr les super favoris de chaque tournoi pour le titre mondial.

La malédiction des défenseurs

Pourquoi? Il y a un facteur statistique qui ne peut être ignoré contre la France. La dernière équipe à défendre le titre mondial a été le Brésil qui a remporté Golden Nike v en 1958 et puis moi 1962. Depuis, rien n’a réussi en défense. Et ce n’est pas tout.

Depuis lors, seuls deux champions en titre ont franchi la zone des quarts de finale. Et depuis les années 1990, le défenseur n’a gagné qu’un seul match en huitièmes de finale, de retour au Brésil. CM 2006 a traversé le Ghana.

Les problèmes du défenseur commencent généralement avec le premier match d’un nouveau tournoi. Comme il l’a souligné Bbc, lors des 12 derniers tournois, les champions en titre n’ont remporté leur match d’ouverture que trois fois dans le nouveau tournoi. Et quatre des cinq derniers détenteurs du trophée ne sont même pas sortis du groupe.

Zidane et consorts, célèbres champions de 1998, perdus contre le Sénégal quatre ans plus tard à Séoul, la Slovaquie attendait aussi les champions d’Italie à Johannesburg, le vaisseau doré espagnol a été abattu au large du Brésil par Robin van Persie et consorts. Et puis les Allemands étaient épuisés lors de la Coupe du monde en Russie.

Donc, si la France veut réussir la Coupe du monde au Qatar, elle devra battre l’histoire d’une manière ou d’une autre. D’un côté, Kylian Mbappé a quatre ans d’expérience en plus, de l’autre, à cause du contrat scandaleux du Paris SG, il a l’air un peu tâtonnant et perd parfois la tête.

enquête Qui va gagner la coupe du monde de football ? Au total, 1 842 lecteurs ont voté.

Le nouveau vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema se dirige vers le tournoi après une blessure, les deux piliers d’une équipe gagnante de Moscou, à savoir Kanté et Pogba, se réunissant.

La France jouera son premier match du tournoi contre l’Australie, le Danemark et la Tunisie également dans le groupe. Par exemple, ils pourraient aller au Mexique en tant que vainqueurs de groupe. Mais attention, s’ils terminent deuxièmes du groupe, ils pourraient affronter l’Argentine en huitièmes de finale.

Hors de leur continent, les chances des Européens diminuent

Les statistiques à long terme montrent que si le tournoi quitte l’Europe, le taux de réussite des équipes des autres continents augmente soudainement.

Si l’on suit le tournoi au format actuel avec 32 participants, c’est-à-dire à partir de la Coupe du monde 1998, alors effectivement dans le tournoi européen les pays du vieux continent occupaient 10 des 16 places de la phase éliminatoire. Mais lorsque les tournois se déroulent en dehors de l’Europe, les inscriptions européennes chutent à une moyenne de sept.

Même d’un point de vue historique dans son ensemble, il est traditionnellement vrai que si le tournoi se déroulait en dehors de l’Europe, une équipe d’Amérique du Sud le gagnerait. Cela s’est produit lors des huit premières occasions disponibles, lors des Coupes du monde de 1930, 1950, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994 et 2002.

Cette « certitude » a ensuite été écrasée par l’équipe espagnole qui a remporté la Coupe du monde en Afrique du Sud, et plus tard aussi par l’Allemagne qui a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Hormis ces deux exceptions, cette vision statistique devrait théoriquement prendre en compte les géants sud-américains que sont l’Argentine et le Brésil.

Jusqu’à présent, les seuls championnats du monde disputés sur le sol asiatique, au Japon et en Corée du Sud pour être précis, ont été remportés par le Brésil en 2002, tandis que la super génération argentine autour de Batistuta et Vérone s’est essoufflée dans le tournoi.

Bien sûr, cela pourrait ne jouer aucun rôle au Qatar cette année. D’autant plus que le Brésil n’a même pas atteint la moindre finale de Coupe du monde depuis lors. L’Argentine, dont le premier titre a été marqué en 1978 par Mario Kempes et le deuxième en 1986 par Diego Maradona, a paradoxalement joué pour la dernière fois la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Mais il n’était pas assez bon pour l’Allemand.

La dernière grande danse de Messi

Parallèlement au tournoi de la Copa América, c’était l’une des nombreuses finales perdantes que Lionel Messi a dû endurer sous un maillot argentin. Il a surmonté la malchance lors des championnats sud-américains de l’an dernier, et il veut bien sûr tenir entre ses mains le trophée le plus précieux, qui lui a échappé lors de ses quatre précédentes participations à la Coupe du monde.

A 35 ans, Messi ne va plus à la Coupe du monde, et le titre de champion du monde junior ou de champion olympique ne lui suffit décidément pas.

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’a pas sa place dans le football, dit l’ancienne règle. C’était vraiment un vœu pieux. Seznam Zprávy présente une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours.

Il est intéressant qu’il aborde ce problème simplement. Et sur sa liste de favoris pour le tournoi, il n’a pas nommé l’Argentine dans une interview à DirecTV. Il a nommé le Brésil, l’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Espagne, et il a dit qu’il ferait le plus confiance au Brésil et à la France dans cette sélection.

Si l’Argentine et le Brésil remportent les phases de groupes et progressent, les spiders les tenteront de s’affronter en demi-finale.

L’Argentine a un gardien fiable en la personne d’Emiliano Martínez (Aston Villa), un défenseur expérimenté et un attaquant phénoménal. Outre Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter Milan) et Julián Álvarez (Manchester City) ont également marqué, les « immortels » Paulo Dybala (AS Roma) et Ángel di María (Juventus) participeront également au tournoi.

Mais la question se pose de savoir s’il y a suffisamment de créativité cachée dans les réserves de cette équipe, avec Rodrigo de Paul (Atlético), Leandro Paredes (Juventus) ou des combattants des deux clubs sévillans Leverkusen et Fiorentina actifs.

Pelé voulait une sixième étoile

Le Brésil, en revanche, a une liste solide pour le Qatar, par exemple, Roberto Firmino de Liverpool ne lui convient pas.

L’équipe brésilienne est apparue équilibrée dans son ensemble, la jeunesse mêlée à l’expérience, la créativité à la capacité de suivre les consignes tactiques. Ce serait encore plus surprenant si le Brésil ne réussissait pas le tournoi au Qatar dans cette composition. Bien sûr, pour remporter le trophée, il a aussi besoin d’un peu de chance. Il doit être porté par Dani Alves, à 39 ans peut-être plutôt la mascotte de l’équipe, mais cela fait quelque temps qu’il a rendu la bonne humeur dans la cabine barcelonaise.

Dans les buts, il peut choisir entre Alisson (Liverpool) ou Ederson (Manchester City). Thiago Silva (Chelsea) a encore son mot à dire sur le poste de stoppeur, le reste de la défense est mêlé à des combattants du Paris SG, de la Juventus ou du Real Madrid.

Milieu de terrain ? Casemiro et Fred ont joué à Manchester United, Fabinho a joué à Liverpool, Paquetá à West Ham, Bruno Guimaraes à Newcastle.

Et l’attaque ? Ce sont la coupe: Neymar (Paris SG), Vinícius Junior et Rodrygo du Real Madrid, Gabriel Jesus d’Arsenal et d’autres stars.

« Quand j’ai terminé ma carrière, nous avons ajouté une troisième étoile au maillot du Brésil. Maintenant, nous en avons cinq là-bas. Et j’ai hâte d’avoir la sixième », a déclaré Pelé avant le tournoi.