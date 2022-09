Prague accueillera un grand spectacle. Dans le cadre des Playoffs de Prague, Lorenzo « volant » arrivera

C’est une excellente nouvelle pour les Prague Global Champions Playoffs. Le célèbre Laurent Serre viendra également dans la capitale de la République tchèque en novembre, et il présentera son magnifique cheval, grâce auquel il a gagné le surnom de « le Français qui vole ». Elle est apparue dans divers spectacles et expositions et est l’une des perles du programme. Les organisateurs se sont tellement frottés les mains qu’ils ont mérité une telle étoile pour l’événement de Prague.

Il s’est produit au Cheval Passion à Avignon, en France, à l’Olympia Horse à Londres ou au Grand Palais à Paris. Désormais, le célèbre Laurent Serre, surnommé Lorenzo, pourra visiter une autre destination où il présentera son spectacle équestre unique. Du 17 au 20 novembre, ils participeront aux Global Champions Prague Playoffs à l’O2 Arena de Prague.

Il visitera la République tchèque pour la troisième fois. Il y a quinze ans, il s’est produit au Císařské ostrov et deux ans plus tard, il a montré son art à l’Ostravar Arena de Vítkovice. « Je me souviens très bien, quand j’ai joué en République tchèque, il faisait très froid, environ moins douze degrés. Partout, dehors, dans la cage, bref, partout, très froid. Je me souviens que. Et je me souviens de Prague, qui a un très beau centre historique,Serre admet qu’il a des souvenirs contradictoires de la Bohême.

Cependant, depuis lors, elle a embelli et perfectionné son apparence. Les fans d’équitation ont quelque chose à attendre avec impatience. « Quand je vois des vidéos de mes débuts, je fais deux ou trois tours. Aujourd’hui, ce que j’ai joué à ce moment-là n’était qu’une petite partie de tout mon spectacle. Petit à petit j’ai ajouté plus de combinaisons, j’ai ajouté plus de techniques. Je pousse et perfectionne toujours mon spectacle. Je mélange différentes astuces et combinaisons d’entraînement alternatives. J’essaie toujours de changer quelque chose, même pour moi-même, » a déclaré Lorenzo « volant » de quarante-cinq ans à propos de son spectacle.

Il a même dit qu’il n’était pas trop pointilleux sur l’endroit où il apparaissait. « Si les gens veulent me voir parce qu’ils aiment mon travail, je ne suis contre rien. Si nous acceptons tous les termes, j’irai leur montrer ma performance. Je suis allé là où ils voulaient me voir. Je n’ai jamais annulé un spectacle de ma vie. Je vais performer même si je suis malade‘ il a assuré aux fans qu’ils ne manqueraient pas son émission même s’il n’était pas en pleine forme physique.

Et il a également révélé le nombre de chevaux qu’il complétera lors de l’événement. Cette fois, il y en aura douze au lieu de seize. Et c’est principalement à cause de la logistique. « Avec seize chevaux, je ne me produisais que dans mon manège. Quand je vais à des concours ailleurs, je n’amène que douze chevaux. Je suis limité par les options de transport,‘ a-t-il déclaré.

Les amateurs de concours équestres seront choyés, Serre se présentera sur chacun des quatre jours de l’événement en novembre, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

A Londres, les Prague Lions ont terminé à la septième place dans le cadre des Global Champions :

nous

TN.cz