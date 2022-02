Poutine veut profiter des difficultés de l’Occident, Pojar pense à l’escalade actuelle des relations – T24 – Télévision tchèque

Pojar a déclaré que dans quelques jours, il deviendrait clair si les informations de la Russie sur le retrait partiel de ses troupes de la frontière ukrainienne étaient correctes. Même sur la base d’images satellites, plus de centaines de milliers de soldats et d’équipements lourds ont été déployés.

Pojar a souligné que pour que la diplomatie réussisse, la diplomatie doit être construite sur deux jambes. Dans le domaine économique, à savoir la possibilité de sanctions, ou, à l’inverse, d’investissement, d’ouverture ou de fermeture des frontières. Et puis c’est la puissance militaire. L’Union européenne n’a pas cela, donc la position de la France est plus forte, a-t-il déclaré lors de la récente visite du président Emmanuel Macron à Moscou. Il y est allé pour la France, mais aussi depuis le poste de président du Conseil de l’Union européenne, qui sait ce qui est convenu dans l’Union et ce qui ne l’est pas.

Il croit qu’il est parfois possible de renoncer à quelque chose lorsqu’on atteint des objectifs à long terme. Cependant, il ne doit pas reculer en raison du principe de base (ligne rouge), a-t-il souligné. Il n’est donc pas possible de gagner un match 10:0, mais plutôt une question de parvenir à une situation gagnant-gagnant. « Je suis sûr que l’Occident gagnera avec ce but », a-t-il ajouté.

Pojar a également déclaré que l’Occident et l’Europe ne prenaient pas la Russie au sérieux dans le passé. Nous devons maintenant écouter sérieusement ce que le président russe a à dire et en même temps dire ce que nous pensons. « Ce que dit la Russie est sérieux », a-t-il ajouté, ajoutant que nous devrions négocier nos intérêts communs. Par exemple, l’économie ou l’énergie.

Concernant l’attitude de l’Allemagne envers la Russie, qui est plus prudente que la France ou la Grande-Bretagne, il a déclaré que l’Allemagne n’est pas et ne veut pas être un leader fort de l’Union européenne. Pojar pense que cela est vrai à bien des égards. Il a ajouté que l’Allemagne défendait ses intérêts économiques, qui quelque part transcendaient les intérêts des autres.

Les Tchèques ont alors une chance dans ces négociations par rapport à leur taille et leur position. Elle peut donc agir au sein de l’UE et auprès de ceux qui se rendent à Moscou. « Nous avons une voix proportionnelle à notre taille et à notre appartenance à ces organisations. Si nous n’étions pas membres de l’OTAN et de l’UE, nous n’aurions aucune voix. »

En prédateur, Poutine veut exploiter la faiblesse de l’Occident

Il voit la raison pour laquelle la Russie intensifie maintenant son conflit avec l’Ukraine dans le fait que Moscou considère l’« Occident agité ». L’UE n’a donc pas de leadership solide et l’Amérique a des problèmes et regarde vers la Chine. La chancelière allemande Angela Merkel a mis fin à sa carrière et Macron est le leader de l’Europe. Cependant, l’autre leader fort n’était pas là.

Par conséquent, en tant que prédateur, Poutine profite d’une situation où il voit un certain degré de faiblesse de l’autre côté, estime Pojar.

Il faudra du temps pour améliorer les relations entre la République tchèque et Moscou

En ce qui concerne les relations tchéco-russes actuellement gelées, il a déclaré que ce serait difficile et qu’il faudrait du temps pour se rétablir. « Nous devons d’abord laisser nos nerfs et nos émotions se calmer. Et tôt ou tard, il arrivera peut-être un moment où nous commencerons à nous amuser ensemble », dit-il. Il suppose que les Tchèques et les Russes sont intéressés par une relation normale et calme. , « donc nous ne nous supposons pas comme une nation hostile et l’avons fait exprès. »

Il a également ajouté que la diplomatie d’un pays de taille moyenne comme la République tchèque doit avoir une vision à long terme et prévisible à long terme. Peu importe qui est au gouvernement et qui est dans l’opposition. Ce n’est qu’ainsi que les autres nous prendront au sérieux, alliés comme ennemis. « Nous sommes donc dans une situation différente des grandes puissances, qui peuvent changer d’attitude du jour au lendemain et les autres doivent le prendre au sérieux, car elles sont grandes et vous ne pouvez pas vous en passer », a déclaré Pojar.