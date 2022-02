Poutine s’attendait à une répétition de l’Afghanistan à partir de 2021 en Ukraine, mais a obtenu l’Afghanistan à partir de 1979. [OPINIA]

Poutine vit dans le passé, ce qui signifie qu’il a perdu le contact avec le présent

Poutine aurait pu le persuader de prendre la décision d’attaquer la chute rapide de Kaboul et le retrait des troupes américaines et occidentales

Volodymyr Zelensky, qui a refusé une offre de fuite, a été recueilli par l’armée ukrainienne. Cependant, on ne sait pas combien de temps la Russie elle-même veut endurer cette guerre

Nous publions du texte appartenant à Politico

Plus d’analyse sur la page d’accueil d’Onet

Poutine, un ancien employé du KGB qui a déclaré en 2004 qu' »il n’existe pas d’ancien employé du KGB », a expliqué qu’il vivait dans un monde passé. Dans un monde qui existait avant la fin de la guerre froide, un monde où les territoires de l’ex-Union soviétique, et peut-être même les anciens pays du Pacte de Varsovie, étaient gouvernés depuis Moscou. C’est le monde que j’essaie de reconstruire aujourd’hui.

Mais la Russie n’est pas l’Union soviétique. Et quand on vit dans le passé, on perd le contact avec le présent.

Poutine fait des erreurs sur chaque tyran

Poutine a perdu le contact avec les Russes ordinaires malgré un contrôle extraordinaire sur ce qu’ils regardent, entendent et lisent. Mais Poutine a encore plus perdu le contact avec ce que pensent les Ukrainiens.

C’est le sophisme d’un tyran classique : entourez-vous uniquement de flatteurs, de ventouses et de hochements de tête et vous ne verrez jamais le monde réel parce que vous serez assis dans une bulle qui ne fera écho qu’à votre voix. Vous éliminerez les politiciens qui ne sont pas d’accord, mais vous croirez que cela signifie que vous avez éliminé la dissidence.

Le moment déterminant qui a décidé du sort de l’Ukraine a probablement été le retrait américain d’Afghanistan. Le pays est étroitement surveillé par le Kremlin, compte tenu de son rôle clé dans l’effondrement de l’Union soviétique après que les Soviétiques ont tenté une invasion en 1979 et ont passé près d’une décennie à se battre dans la défaite.

Lorsque l’Occident a quitté l’Afghanistan l’année dernière, Poutine était satisfait de la rapidité et du succès de la prise de pouvoir des talibans. La capitulation américaine, l’impuissance européenne et la relative facilité avec laquelle les militants ont pris le contrôle de la capitale afghane quelques jours après le retrait occidental ont fait de l’Ukraine une perspective alléchante.

Peut-être que Poutine pensait qu’il se glisserait dans Kiev au moment où les talibans sont entrés à Kaboul, face à peu de résistance ukrainienne. Il semblait s’attendre à être accueilli avec des fleurs par un Ukrainien russophone. Il semble que Poutine s’attende à ce que l’Ukraine dépose les armes et que son président pro-occidental et pro-OTAN, Volodymyr Zelensky, s’enfuie, laissant la place à l’un des alliés de Moscou.

Le Kremlin pourrait alors ramener les chars en Russie, prenant la majeure partie de l’Ukraine, et Poutine pourrait annoncer la fin de la « mission de paix » après quelques jours. Il subirait quelques pertes limitées, serait soumis à des sanctions douloureuses mais non destructrices, puis tout reviendrait à la normale.

Et peut-être que si Poutine avait tenté cette manœuvre pendant les présidences de son allié Viktor Ianoukovitch ou du milliardaire Petro Poroshenko, il aurait pu entrer à Kiev juste au moment où les talibans se sont emparés de Kaboul l’année dernière.

Il a également sous-estimé Zelensky

Mais Poutine a sous-estimé l’Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont opposé une résistance féroce et ont pour la plupart tenu leurs villes contre les tentatives russes de blitzkrieg. Kiev affirme que ses soldats expérimentés et motivés ont tué des milliers de Russes, abattu des avions ennemis et détruit des centaines de véhicules blindés et de chars.

Poutine a également rabaissé Zelensky.

Ancien comédien et acteur aux racines simples, Volodymyr Zelensky est entré en politique en 2019 avec des slogans anti-corruption, après avoir incarné un professeur d’histoire qui a été élu président en slogans anti-corruption dans la sitcom ukrainienne « Serviteur du peuple ».

Zelensky n’est pas parfait, bien sûr, mais il est également inséparable de la même structure oligarchique qui a fait des milliards dans des entreprises commerciales louches. Il semble que son arrivée à la présidence ait été dictée par une réelle volonté d’améliorer la situation en Ukraine.

L’Ukraine a maintenant un chef de confiance qui jure de combattre la superpuissance militaire. C’est un président démocratiquement élu qui n’est pas le candidat cynique d’un autre pays, qui n’est pas quelqu’un qui cherche la présidence pour s’enrichir.

Contrairement au président afghan Ashraf Ghani et à son gouvernement, Zelenskiy n’a pas embarqué dans le premier avion à quitter Kiev, malgré la menace réelle qui pesait sur sa vie. Parce que quand Poutine parle de décapiter le gouvernement ukrainien, ce n’est pas une métaphore. Comme Zelenski lui-même l’a dit dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président est la cible numéro 1 de Poutine, et sa famille est sa cible numéro 2.

Zelenskiy vit à Kiev, refusant les offres de sécurité de la France et des États-Unis. Il a enfilé un T-shirt et une veste kaki et est descendu dans la rue. – Nous sommes ici. Nous sommes à Kiev. Nous défendons l’Ukraine – a-t-il déclaré dans un enregistrement publié vendredi soir sur Telegram et tourné à Kiev. À côté de lui sur la bande se trouvent le Premier ministre Denys Shmyhal, ainsi que les conseillers du chef de cabinet du président, Mikhail Podolyak, chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak, et David Arachamia, chef de la faction parlementaire du serviteur du pouvoir au pouvoir. . le Parti populaire.

Avec cette cassette, Zelenskiy a déclaré à l’Ukraine : Nous ne fuyons pas, nous nous battons. L’Ukraine est en difficulté.







Photo : PAP/EPA/FRANCK ROBICHON Manifestations contre la guerre à Tokyo (26 février 2022)



La Russie était menacée d’une répétition de l’Afghanistan, mais en 1979.

Poutine s’attendait à une répétition de l’Afghanistan en 2021, mais il a obtenu l’Afghanistan en 1979. Les Ukrainiens n’abandonnent pas et saluent leurs vieux amis avec des fleurs. L’Ukraine et son président se préparent à une longue guerre. Leur armée est en guerre.

Le Kremlin n’organise plus de coups d’État relativement sans effusion de sang en Ukraine. Au lieu de cela, il essaie de devenir une puissance occupante. Et c’est une proposition beaucoup plus difficile pour un pays, même un pays grand et riche – encore une fois, vous n’avez pas à chercher plus loin que l’Afghanistan pour trouver des problèmes avec des puissances extérieures (qui devront éventuellement rentrer chez elles) essayant d’imposer des idéologies ou des règles sur les gens – des gens qu’ils ne veulent pas. Si l’on ajoute des sanctions écrasantes, c’est une longue bataille qui ne sera pas facile à gagner pour la Russie.

Il est clair que l’Ukraine sera plus résistante que jamais aux sbires du Kremlin et se battra comme elle l’a fait lors de la révolution de Maïdan en 2014. L’Ukraine n’a pas de vague nostalgie soviétique pour ce que Poutine a vraiment à offrir. Ils savaient que le modèle de renaissance de l’Union soviétique était basé sur l’oppression, le meurtre et les gangsters.

La Russie, remplie de propagande de RT, TASS et Rossiji 24, a soudainement réalisé que ses chanteurs, joueurs de tennis et acteurs préférés parlaient négativement de la guerre. Ils voient des photos d’immeubles bombardés, de jardins d’enfants, d’enfants morts. Ils ont vu que ce ne serait pas une perte.

Combien de Russes vont souffrir ?

La vraie menace pour le règne de Poutine est qu’il a sous-estimé l’ampleur de l’opposition à laquelle il peut maintenant faire face dans la guerre contre des gens que la plupart des Russes ne considèrent pas comme des ennemis. Non seulement que à protester contre les habitants des grandes villes. Poutine a également humilié publiquement son chef espion, perdant des milliards de dollars et traitant peut-être avec des milliers de mères traumatisées. Pour un ex-espion paranoïaque, toujours conscient des risques, il semble maintenant très sûr qu’aucun de ce groupe grandissant d’ennemis ne peut le menacer.

Le député du Parti communiste à la Douma russe, Mikhail Matveev, a tweeté samedi : « Je crois que la guerre doit s’arrêter immédiatement ». -« En votant pour la reconnaissance [tzw. republik ługańskiej i donieckiej]Je choisis la paix, pas la guerre. Pour que la Russie soit un bouclier, le Donbass n’est pas bombardé et Kiev n’est pas bombardée. »

Bientôt, les Russes ordinaires commenceront également à ressentir les effets désastreux des sanctions occidentales. Les Russes, bien sûr, savent souffrir. Ils sont habitués. La famine, la guerre, la mort – ce n’étaient pas pour eux des choses hypothétiques, lointaines ou historiques. Même ceux qui sont nés dans les années 1980 se souviennent du froid et de la faim, et se souviennent des rayons vides des magasins et des restrictions sur les ventes de carburant.

Mais pendant ces années soviétiques, la Russie a souffert, car beaucoup d’entre eux pensaient que c’était nécessaire pour le plus grand bien. La Russie va-t-elle souffrir aujourd’hui pour Poutine et ses acolytes ? Vont-ils souffrir pour un homme qui vit dans un palais doré et qu’on ne voit pas pendant plusieurs jours ?

Combien de temps la Russie achètera-t-elle cette guerre – une guerre qu’ils savent que Poutine a commencée, indépendamment de ce que dit leur télévision ? Combien de temps vont-ils regarder un film où des soldats ukrainiens disent aux navires de guerre russes dans leur langue de partir ?

Pendant ce temps, le peuple ukrainien souffre pour sa liberté. Ils souffrent pour Zelensky, l’homme qui vit à Kiev pour se battre avec eux. L’homme, qui a refusé l’offre d’évacuation américaine, aurait déclaré : « J’ai besoin de munitions, pas d’un tour ».

Zoya Sheftalovich est la rédactrice en chef du site européen POLITICO. Il est né en Ukraine soviétique, et après l’effondrement de l’Union soviétique, il a déménagé en Australie