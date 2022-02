Poutine rencontre Macron. « Les prochains jours seront très importants »

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se rencontrent à Moscou pour discuter de la situation autour de l’Ukraine

Les conversations doivent être « utiles et significatives ». Poutine a qualifié les propositions de Macron de réalistes et a déclaré qu’elles constituaient la base de nouvelles discussions

Dans le même temps, Poutine a accusé l’Ukraine de ne pas respecter l’accord de Minsk et que l’OTAN s’approchait constamment des frontières de la Russie. Macron, à son tour, a souligné que la porte de l’OTAN reste ouverte aux pays désireux de rejoindre l’Alliance. Il pointe principalement vers la Finlande et la Suède

Emmanuel Macron est venu à Moscou après de nombreuses consultations avec les dirigeants des pays européens et des États-Unis. Récemment, il a eu de nombreuses réunions avec des dirigeants de l’UE et à deux reprises avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. Désormais, le but de son voyage à Moscou est de désamorcer les tensions suscitées par la menace d’une invasion russe de l’Ukraine.

Après des entretiens qui ont duré plusieurs heures, les deux présidents ont répondu aux questions des journalistes.

Poutine: l’OTAN viendra à nous

– Nous avons convenu qu’après la fin de son voyage dans la capitale ukrainienne, nous nous appellerons à nouveau pour échanger des vues sur cette question – a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse conjointe après les pourparlers. Macron se rendra en Ukraine, où il parlera à nouveau à Zelensky et rapportera ce qu’il a dit à Poutine.

Poutine a qualifié les entretiens avec Emmanuel Macron « d’utiles, concis et professionnels ». Il a également qualifié de « réaliste » l’idée du président français d’une architecture de sécurité européenne.

Au cours de la conférence, Poutine a rappelé les garanties de sécurité que la Russie exigeait des États-Unis et de l’OTAN. Il est parti, en partie parce qu’il n’a pas inclus l’Ukraine dans l’Alliance de l’Atlantique Nord et n’a pas déployé d’armes américaines sur le sol ukrainien.

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie attaquerait l’Ukraine, Poutine n’a pas répondu directement, mais a déclaré que l’OTAN continuait de s’étendre vers l’Est et que « nous n’allons pas vers l’OTAN, mais l’OTAN va vers nous ». Il a également évoqué l’Ukraine dans le contexte de l’accord de Minsk. – Les autorités ukrainiennes ont dit un jour qu’elles s’y conformeraient, puis elles ont dit autre chose, pour qu’elles s’y conforment finalement ou non ? a demandé Poutine à la conférence.

Poutine a également ajouté que la décision de l’OTAN d’ouvrir ses portes à des pays comme la Géorgie et l’Ukraine lors du sommet de Bucarest en 2008 était un signe d’ignorance des besoins et des préoccupations de sécurité de la Russie.

Macron : la politique de la « porte ouverte » reste en place

À son tour, Macron a insisté sur le fait que la conversation était « substantielle et concernait principalement les questions de sécurité ». Il a également déclaré qu’avec Poutine, ils différaient dans leur évaluation de certaines questions importantes.

Il s’agit, par exemple, de la politique de la « porte ouverte » de l’OTAN. Selon les règles, des pays comme l’Ukraine peuvent demander à devenir membres de l’Alliance s’ils le souhaitent.

– Une politique de « portes ouvertes » est très importante pour des pays comme la Finlande et la Suède. Il serait étrange que l’Alliance change soudainement de ligne, a déclaré Macron. Pour le président français Emanuel Macron « il est impossible de créer une architecture de sécurité européenne en refusant à chaque pays le droit d’adhérer à l’Alliance atlantique ». – Une telle loi doit être respectée – at-il dit.

Dans le même temps, le président français a souligné qu’il était important de prendre des mesures pour désamorcer la situation et que les mesures visant à renforcer la sécurité relèvent de la responsabilité conjointe de la Russie et de l’OTAN. « Les prochains jours et semaines seront très importants ici », a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence conjointe avec le président russe, le dirigeant français a déclaré que Vladimir Poutine avait reçu « une proposition spéciale de sécurité ». Il a ajouté qu’à son avis, pour Poutine « cela peut être une raison de s’engager à le pratiquer ».

