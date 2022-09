Poutine insiste pour désarmer l’Ukraine, dit Macron après un appel téléphonique avec le chef du Kremlin

Paris/Moscou – Le président russe Vladimir Poutine est très déterminé à poursuivre sa campagne en Ukraine et son objectif est de prendre le contrôle de tout le pays, a déclaré aujourd’hui la présidence française dans un communiqué suite à un appel téléphonique entre le président Emmanuel Macron et Poutine. « Le pire est encore à venir », a averti Paris, cité par l’agence de presse AFP. L’appel a eu lieu à la demande de la partie russe.

La situation en Ukraine reste extrêmement défavorable et le président russe Vladimir Poutine continue de faire pression pour le désarmement et la reddition de l’Ukraine, a déclaré Macron après un appel téléphonique aujourd’hui avec le chef du Kremlin. Le président français juge ces demandes inacceptables et craint que le pire ne soit à venir. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les deux hommes d’État se sont parlé au téléphone pour la troisième fois, l’appel d’aujourd’hui a duré une heure et demie, a rapporté le bureau de l’AFP en référence à l’Elysée. Poutine a critiqué le discours de Macron à la nation mercredi et ses principales remarques sur les événements en Ukraine.

« La situation sur le terrain est indéniablement très défavorable. Il semble clair que Vladimir Poutine est inflexible sur sa position, sur la volonté de démilitariser l’Ukraine et sa reddition, ce qui est clairement inacceptable », a déclaré Macron. Dans les négociations avec Moscou, selon le président français, « une cohérence dans les principes et les sanctions » est nécessaire, mais en même temps, il est nécessaire de poursuivre « un dialogue pacifique », ce que Macron a qualifié de très difficile.

« Vous vous mentez et vous trouvez des excuses », a déclaré Macron à Poutine, selon les médias. « Cela coûtera à votre pays, votre pays restera isolé, affaibli et fera face à des sanctions pendant très longtemps », a déclaré Macron à Poutine, selon un responsable français cité par Reuters. Selon le responsable français informé, « rien ne nous calme » selon les mots de Poutine.

Lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français, Poutine a rejeté les informations faisant état d’attentats à la bombe dans la capitale ukrainienne, Kyiv et d’autres villes ukrainiennes, a rapporté le site Internet. gazeta.ru avec un lien vers le site officiel du Kremlin. Poutine a souligné que l’objectif des « opérations spéciales » militaires, comme la Russie appelle la guerre, serait atteint dans tous les cas. « Les tentatives de gagner du temps en faisant traîner les négociations ne conduisent qu’à une escalade des revendications contre Kyiv », a déclaré le Kremlin dans un communiqué cité par l’agence DPA.

« En particulier, il est souligné que dans les opérations spéciales qui se déroulent comme prévu, les forces armées russes font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la vie de la population civile. Les armes de haute précision sont utilisées exclusivement pour détruire les infrastructures militaires. Les affirmations concernant les tirs présumés de roquettes et le bombardement de Kiev et d’autres villes ukrainiennes ne correspondent pas à la réalité et sont des éléments d’une campagne de désinformation anti-russe », a déclaré le communiqué du Kremlin. Des preuves d’attaques par les forces russes contre des infrastructures civiles ont été présentées à plusieurs reprises. par les autorités ukrainiennes et les médias, vidéos et photos sur Internet, mais aussi partagées par les habitants des villes ukrainiennes touchées.

La partie russe, par l’intermédiaire de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, a salué les efforts de la France pour arbitrer les négociations conformément à la tradition diplomatique du pays.

Après le coup de fil, la France entend durcir les sanctions imposées à la Russie, car jugées très efficaces. Paris respecte également la décision de la Chine de s’abstenir de voter sur une résolution sur les événements en Ukraine, a indiqué l’Elysée à l’AFP.

Après l’appel téléphonique avec Poutine, Macron a également appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucune des parties n’a divulgué les détails de leur conversation.